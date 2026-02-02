Tras el Ministerio de Hacienda le toca el turno al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al que los hackers presuntamente han robado miles de datos que ya se venden en la internet oscura o Dark Web. Un colectivo de hackers autodenominado Gordon Freeman (el héroe protagonista de la serie de videojuegos Half Life) ha atacado la sede gubernamental y robado los datos de miles de estudiantes que ha puesto a la venta al mejor postor para cometer diversos tipos de estafas.

El ladrón, o grupo de hackers Gordon Freeman afirma en los foros de DarkForums haber hackeado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Los hackers además se jactan de haber vulnerado los sistemas del ministerio con credenciales filtradas, ya que son vulnerables a una referencia directa a objetos (IDOR) insegura, además, ha obtenido acceso completo de administrador. También presumen del modo de exfiltración de los datos, con llamadas secuenciales de los números de DNI para obtener esta información.

Los datos de estudiantes presuntamente robados por los hackers al Ministerio de Ciencia son comprometedores e incluyen información personal y bancaria:

DNI o NIE escaneados.

Pasaportes escaneados.

Direcciones de correo electrónico.

Recibos de pago, donde se pueden ver las cuentas bancarias del emisor y el receptor (el IBAN).

Además, los ladrones de datos también se han hecho con la información académica de los estudiantes que ya está expuesta, con capturas de los listados que certifican el robo, en los canales ilegales de reventa de información para que los compren los estafadores. Así, se observa que también han saqueado los siguientes datos:

Títulos extranjeros apostillados.

Transcripciones y calificaciones certificadas y apostilladas.

Planes de estudios y currículums con información privada.

Comprobantes de matrículas.

Ministerio de Hacienda también hackeado

Horas antes del asalto al Ministerio de Hacienda se ha conocido que la banda de hackers conocida como HaciendaSec se jactaba de un ataque masivo al sistema informático del Ministerio de Hacienda y amenazaba con vender los datos personales y financieros de 47,3 millones de españoles que podrían quedar en manos de estafadores y chantajistas. El departamento de María Jesús Montero niega que haya sido hackeado.

Los ciberdelincuentes estarían ofreciendo a la venta en la internet oscura o Dark Web una base de datos actualizada que afecta a 47,3 millones de ciudadanos, incluyendo números de DNI o NIF, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos bancarios IBAN.

El destino de todos estos datos robados son la compra por las mafias de ciberestafadores que podrían suplantar a las víctimas para pedir créditos o ejecutar compras. Igualmente, les hace objetivo principal de intentos de phising o estafas masivas más burdas.