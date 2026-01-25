«Me estafaron 100.000 euros en inversiones falsas y ahora el fiscal cree que debería haberme dado cuenta, nos trata de tontos», habla Rodrigo, una más de las decena de víctimas de una presunta banda de estafas en criptomonedas que se sienten abandonadas a su suerte por la Fiscalía.

Rodrigo perdió 100.000 euros en la estafa, sus ahorros de toda la vida. Denunció el engaño y a los presuntos estafadores. La Policía los identificó. Algunos llegaron a confesar parcialmente, pero ahora, ocho años después, la Fiscalía ha pedido el archivo provisional del caso y no irá juicio contra los implicados.

«El fiscal dice que no fuimos suficientemente precavidos, y no quiere juzgarles. No se han tomado medidas, ni se van a tomar, para recuperar el dinero que nos estafaron», se quejan las víctimas.

«No hay engaño suficiente»

La Fiscalía sostiene que no se ha producido lo que legalmente se llama «engaño bastante» porque las víctimas no firmaron contrato por escrito con los presuntos estafadores. «Llama la atención que una persona con formación media se desprenda de cantidades relevantes de dinero sin contrato por escrito».

Sin embargo, la Fiscalía sí admite que fueron los presuntos estafadores los que captaron a las víctimas, vía telefónica e internet, ofreciéndoles una inversión de riesgo bajo con un 15% de beneficio. Les embaucaron.

Además, la falsa empresa de inversiones hacía ver que tenía jefes, gestores y operadores. Igualmente, enviaban a las víctimas el saldo de las operaciones ficticias hechas con el dinero de las inversiones.

Finalmente. La Fiscalía reconoce que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no lanzó una alerta sobre la empresa de las falsas inversiones hasta después de que sucedieran las presuntas estafas.

Los estafadores se reían de las víctimas

La Policía por su parte, localizó a los sospechosos y averiguó que usaban diferentes teléfonos e identidades falsas y cada uno de ellos se hacía pasar por varios trabajadores de la empresa, desde comerciales a brókers.

Los investigadores también documentaron como en sus chats, los estafadores se reían de las víctimas y se daban órdenes para saquear sus cuentas: «¿A qué hora me puedes fundir la cuenta de José María?» .

El dinero acabó en Letonia

La investigación policial no consiguió averiguar quienes eran los titulares de muchos de los teléfonos de los estafadores. La operadora de telefonía se negó. Tampoco recuperaron el dinero de las víctimas transferido a cuentas en Letonia.

Nadie llamó a declarar en sede judicial a los sospechosos y los plazos legales pasaron de largo. Para colmo, ahora la Fiscalía alega que no hay pruebas suficientes.

Todo esto ha provocado la indignación de las víctimas como Rodrigo: «Nos deja de piedra, el fiscal está defendiendo a los estafadores confesos y nos deja totalmente abandonados a los estafados.

Ni siquiera le embargaron sus bienes a los estafados por si el dinero no aparecía: «No se entiende que después de ocho años no hayan pedido ni siquiera un embargo preventivo de sus bienes, después de que han reconocido el delito, pero es que menos se entiende que el fiscal pida el archivo del caso para que sigan estafando a más gentes. No se entiende, a ver si él nos lo explica»

La abogada de Rodrigo es Beatriz Uriarte del despacho Ospina Abogados: «Aunque la fiscalía no acuse, todas las acusaciones interesan que se dicte auto de apertura de juicio oral. Y además, coincidimos en que no se pueden exigir tantas precauciones a los ciudadanos, porque entonces también habría que suprimir el delito de estafa».

La letrada avanza que aunque el fiscal no lo haga, habrá juicio: «Y el fiscal que vaya al juicio, a la vista de todas la pruebas podría cambiar de opinión y solicitar la condena», explica.