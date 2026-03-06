La Guardia Civil suma una tercera investigada por maltrato y vejaciones a los niños de una guardería de Guadalcaucín, en Jerez de la Frontera. Tras investigar a las dos dueñas y a la vez trabajadoras de la escuela infantil, ahora también añaden a una tercera trabajadora a las diligencias que ya ha entregado para reparto en los juzgados.

Los agentes han cerrado sus primeras diligencias por el maltrato a los niños de la guardería con las tres investigadas y las han entregado en el juzgado. Las tres mujeres están acusadas de los delitos de trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión.

La denuncia de la madre de uno de los niños por maltrato, supuestamente, describe gritos, humillaciones y vejaciones con los menores, obligados a comer por la fuerza, con golpes: «los lanzaban contra las tronas».

Dos ex trabajadoras ratifican el maltrato

El caso arrancó el día 14 de febrero, cuando la madre acudió al puesto de la Guardia Civil en Jerez de la Frontera e interpuso una denuncia contra las dueñas/trabajadoras del centro por maltrato a los niños.

La madre aportó audios y conversaciones de WhatsApp con dos ex trabajadoras en prácticas de la escuela infantil, en las que se relataban los episodios de maltrato a los niños durante el curso 2024-2025.

Las dos trabajadoras no sólo ratificaron como testigos ante la Guardia Civil las denuncias que hicieron llegar a la madre. También relataron que el maltrato a los niños se produjo al menos durante dos años, también en el curso 2023-2024.

Audios y conversaciones sin manipular

Los guardias comprobaron con medios técnicos que las grabaciones y conversaciones aportadas por la madre denunciante no habían sido manipulados y le da la veracidad a la denuncia.

Los investigadores le restan credibilidad a la declaración de una tercera testigo, otra trabajadora, porque les manifestó que la guardería la había contratado tras sus prácticas y «no quería meterse en líos».

Las investigadas no fueron detenidas, ya que los hechos sucedieron supuestamente hace más de un año y la madre denunciante no ha presentado un parte de lesiones. La guardería permanece abierta mientras se aclaran los hechos.

Muchas madres apoyan a la guardería

Esta mañana de viernes, decenas de padres y madres de alumnos de la guardería acusada de maltrato a los niños se concentraban en Jerez para mostrar su apoyo a la escuela infantil.

Las madres congregadas niegan las sospechas de maltrato a niños en la guardería y acusan a las trabajadoras que ratificaron las denuncias, de hacerlo por venganza tras no ser contratadas por el centro al finalizar sus prácticas.