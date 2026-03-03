La Guardia Civil ha rescatado a una mujer de 25 años a la que su marido marroquí maltrataba y tenía encerrada en un habitación de su casa desde que se casaron hace semanas. El arrestado ha sido detenido por encerrar a su mujer en su piso de Zamora e impedirle relacionarse con nadie. También le prohibió aprender español para que no pudiera pedir ayuda.

Finalmente, la mujer intentó huir saltando desde una ventana de su vivienda de un segundo piso en La Guareña, pero la Guardia Civil consiguió calmarla y rescatarla con ayuda de los bomberos.

El presunto agresor de 32 años, ha sido detenido acusado de un delito de violencia de género con los agravantes de detención ilegal, coacciones, amenazas y maltrato físico y psicológico.

Tiró un colchón para saltar de la ventana

Los hecho arrancaron cuando la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora recibió una llamada de Serprotec, comunicando que había recibido llamada de una mujer marroquí residente en la comarca de La Guareña. La víctima parecía indicar, con muchos problemas de comunicación, que residía con su marido de quien partió la idea de encerrar a la mujer en su piso de Zamora y maltratarla.

Cuando una patrulla del puesto de Fuentesaúco llegó al lugar, vio como la mujer se aprestaba a saltar desde la ventana de la segunda planta de su edificio. La víctima había tirado su mochila y una maleta a la calle y después arrojó un colchón para frenar la caída pero no cayó como esperaba.

La persona, que no habla español, interactuó con los agentes con traducción directa a través del teléfono móvil, realizada con un traductor del Servicio de Emergencias 112 ya que no entendía ni hablaba castellano. Así les contó que intentaba huir mientras su marido estaba trabajando.

No la dejaban aprender español

Los guardias calmaron a la mujer y esta les explicó que estaba encerrada en la vivienda, retenida contra su voluntad, y que no la dejaban aprender castellano para que no se relacione con otras personas.

Los agentes pidieron ayuda a los bomberos para sacar a la mujer de su casa sin peligro, ya que la puerta estaba cerrada. Lo hicieron bajando a la mujer por una de las ventanas de la vivienda.

Tras el rescate de la mujer, llegó la detención de su marido por encerrar a su mujer en Zamora y su puesta a disposición judicial como supuesto autor de un delito de violencia de género con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico.