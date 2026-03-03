Les delató la tranquilidad y profesionalidad con la que dieron su último golpe en Cáceres. Son dos históricos atracadores de bancos residentes en Madrid que se trasladaron hasta Extremadura para robar un banco y hacerse con un botín de 154.000 euros de una sola tacada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron el robo de los atracadores en Cáceres les muestran entrando con total tranquilidad, pistola en mano en la sucursal bancaria. Encañonan a los empleados, los maniatan y encierran en una habitación y se dedican a saquear la caja del banco sin prisas, sin presión.

Los atracadores de Cáceres llegaron a estar hasta 25 minutos dentro de la sucursal esperando, sin alterarse, que venciera el tiempo de los mecanismos de retardo de la caja fuerte y del cajero, algo inédito en este tipo de robos.

Atracadores disfrazados de obreros

Los investigadores descubrieron que los atracadores de Cáceres habían llegado desde Madrid tres días antes del asalto, en una furgoneta y disfrazados de obreros para no levantar sospechas.

Era la primera vez que se arriesgaban a cometer un atraco fuera de la Comunidad de Madrid, confiando en un planeamiento detallado y la seguridad de que iban a tener éxito en el asalto.

Las imágenes corroboran como uno de los atracadores dirige la operación, dando instrucciones y empleando violencia para inmovilizar a los empleados y mantenerlos separados. Mientras, el otro se dedica a conseguir el botín.

Los dos atracadores a prisión

La Policía explotó la operación la pasada semana con cuatro entradas y registros en Madrid, Fuenlabrada, Arroyomolinos, y uno en Toledo, en la localidad de Camarenilla. En ellos se intervino material relacionado con el atraco, un vehículo y 2.450 euros en billetes de 10 euros ocultos en el interior de un abrigo.

Los dos atracadores fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia, y tras pasar a disposición de la autoridad judicial se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.