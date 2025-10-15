Son las imágenes del atraco: tres hombres vestidos de negro, encapuchados y armados con pistolas, le cortan el paso con su coche a un grupo de cinco empresarios chinos que caminan por el polígono Cobo-Calleja de Fuenlabrada (Madrid). En cuestión de segundos, los tres ladrones apalean a los empresarios, entre ellos dos mujeres, y les arrebatan los maletines que portaban. Luego se dan a la fuga dejando a las víctimas heridas y aterrorizadas.

Es a grandes rasgos la secuencia que grabaron las cámaras de seguridad del polígono y que reproduce esta información. El suceso ha tenido lugar este día 14 de octubre a las 14:50 horas en esa zona de Madrid que concentra la actividad comercial de la comunidad china y los ladrones saben que sus víctimas pueden circular con dinero en metálico.

La promesa de un buen botín espolea a las bandas organizadas que ya no se ocultan y asaltan a los empresarios chinos a plena luz del día. Una hora y pocos minutos después, la misma escena del atraco, con los mismos ladrones y el mismo coche, se repitió en Pozuelo de Alarcón pero con otras dos mujeres chinas.

Dos atracos a chinos en una hora

Los atracadores las esperaban en el aparcamiento del Carrefour del Centro Comercial de la Ciudad de la Imagen. Dos de los atracadores se bajaron del coche Seat Ibiza Rojo e hicieron varios disparos intimidatorios. Los delincuentes consiguieron arrebatarle el bolso a una de las mujeres que acaba de salir de un hotel en el que trabajaba.

Los atracadores huyeron en dos vehículos. El Seat Ibiza de color rojo decidieron abandonarlo muy cerca del segundo atraco de Pozuelo. Allí lo encontró la Policía Nacional, en la confluencia de la carretera M-511 con la vía de circunvalación M-40, a pocos kilómetros de distancia.

El Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo del caso con la premisa de que los atracadores tenían información precisa sobre sus víctimas.