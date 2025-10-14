Es el vídeo del último asalto de los «atracadores del martillo» en una joyería de Murcia. Uno de los ladrones destroza a martillazos las vitrinas y carga las joyas en un carrito, mientras el otro delincuente finge ser un cliente espantado por el robo cuando en realidad está vigilando que las dependientas no llamen a la Guardia Civil.

Las cámaras de seguridad de la joyería grabaron el rápido asalto mientras una de las empleadas se lanza a pulsar el botón anti robo, e incluso sale en persecución del atracador más violento que finalmente huyó en un ciclomotor.

Ahora, la Guardia Civil ha detenido a los dos atracadores en el marco de la operación Tor en alusión al dios nórdico del trueno que esgrimía un martillo en sus campañas guerreras.

Atracadores con carrito y «teatrillo»

La investigación se inició cuando los agentes fueron alertados tras el asalto de una joyería, ubicada en pleno casco urbano del municipio de Águilas. De inmediato, la Guardia Civil acudió hasta el establecimiento donde se entrevistaron con la empleada relatando cómo se produjo el robo.

La empleada le contó a los agentes el teatrillo que escenificaban los delincuentes durante el robo. Un primer hombre entró a cara descubierta al local y se interesó por una pieza de joyería. Poco después, otra persona, cubierto con una gorra y gafas de sol, accedió al comercio arrastrando un carrito de la compra. Este segundo individuo aprovechó ese momento para atrancar la puerta con un palo con la supuesta intención de mantenerla abierta y facilitar su posterior huida.

El falso cliente

A continuación, golpeó violentamente varias de las vitrinas con un martillo pesado. Una vez rotas aprovechó para coger todas las joyas que se encontraban a su alcance y huyó.

Mientras cometían el robo y la empleada tocaba el botón de alarma, el supuesto cliente apenas se mostró sorprendido y permaneció dentro del local en actitud pasiva y expectante hasta que, finalmente, salió del local sin más.

Los atracadores: español y paraguayo

Una vez visualizadas las imágenes de las cámaras de seguridad del

establecimiento y recogido el testimonio de la empleada, se pudo constatar que el sospechoso, después de cometer el robo, había huido a bordo de un ciclomotor, y que el supuesto cliente era un compinche, cuya presencia pretendía la distracción de la empleada.

Continuando con las investigaciones, los agentes lograron identificar y detener a los dos autores como presuntos autores de delito de robo con fuerza. Se trata de dos delincuentes con antecedentes similares, uno de origen español, el de mayor edad que se hacía pasar por cliente, y el más joven de origen paraguayo que golpea las vitrinas con el martillo.