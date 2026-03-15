Resultados elecciones Castilla y León 2026: a qué hora se sabrá quién ha sido el ganador

Los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León este domingo comenzarán a conocerse pocas horas después del cierre de los colegios electorales. La jornada electoral termina a las 20:00 horas, momento en el que se cierran las urnas en todos los centros de votación de la comunidad y se inicia inmediatamente el proceso de recuento.

A partir de ese instante arranca la conocida noche electoral, en la que se van actualizando progresivamente los datos de participación y escrutinio hasta conocer prácticamente el resultado definitivo de los comicios.

Aunque el escrutinio comienza a las 20:00 horas, los primeros resultados provisionales suelen hacerse públicos entre las 20:30 y las 21:00 horas, cuando ya se han contabilizado las papeletas de numerosas mesas electorales repartidas por las nueve provincias de la comunidad.

A medida que avanza el recuento, el porcentaje de voto escrutado aumenta y permite observar una tendencia más clara sobre qué partidos obtendrán mayor representación en las Cortes de Castilla y León.

Normalmente, entre las 21:30 y las 22:30 horas el escrutinio ya suele superar el 60 % o 70 % de los votos contados. En ese momento los analistas electorales y los propios partidos empiezan a valorar si existe una tendencia consolidada que permita anticipar el reparto final de escaños.

Sin embargo, el resultado definitivo no se confirma hasta que el recuento alcanza porcentajes cercanos al 100 % del voto escrutado, algo que suele ocurrir cerca de la medianoche, dependiendo de la rapidez con la que las mesas electorales envíen los datos.

Durante toda la noche electoral, los datos se actualizan constantemente en la web oficial del proceso electoral. En ese seguimiento se pueden consultar los resultados por provincia —como Valladolid, Burgos, León o Salamanca— así como el reparto de procuradores por partido.

Estos comicios decidirán la composición de las Cortes de Castilla y León, el parlamento autonómico encargado de elegir posteriormente al presidente de la Junta y de marcar el rumbo político de la comunidad durante la próxima legislatura.