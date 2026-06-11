Sale a subasta el manuscrito más antiguo del mundo que relata las leyendas del rey Arturo

La leyenda del rey Arturo, los caballeros de la Mesa Redonda, Merlín… ¿Cuántas películas se habrán realizado y cuántas historias se habrán contado sobre estas épicas batallas? La historia ha jugado a su antojo con una de las gestas más épicas de la Edad Media y, realmente, lo que haya sido realidad y lo que se haya dejado a la imaginación poco ha importado para contar las historias que les acontecieron en la búsqueda del Santo Grial. Ahora, uno de los manuscritos más épicos sobre este reducto de la historia ha salido a subasta y puede llegar a ser casi de cualquiera. Es, a día de hoy, el manuscrito más antiguo del mundo.

Ha sido la icónica casa de subastas Christie’s quien ha anunciado la adquisición de este particular escrito a su lote de subastas. Pero lo que más ha sorprendido a los apasionados de esta época es que este escrito llevaba más de 700 años en manos privadas y, hasta ahora, adquirirlo se consideraba como algo imposible, casi inalcanzable.

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Un tesoro literario y editorial

Lo que sí podemos afirmar es que este escrito, como Grial de Clermont-Tonnerre, es una pieza completamente única e impresionante. A simple vista, sin ni siquiera abrir sus páginas, la editorial ya supone una obra maestra. Prueba de ello es que su recubrimiento de terciopelo verde ya da una pista del valor de lo que se recoge en su interior.

Por dentro, este tomo es un ejemplo de manuscrito medieval. Sus páginas de vitela (piel de cordero) son de altísima calidad, incorporan acabados en pan de oro y recogen escritos en francés antiguo y representaciones en miniatura. Concretamente, 126 pequeñas piezas, entre las que se incluye una de Merlín transformándose en ciervo.

Su origen data de entre los años 1.290 y 1.310 y la autoría de esta pieza corresponde a un ilustrador apodado como el Maestro del Apocalipsis de Lieja. Aunque lo realmente increíble son las historias que recoge en su interior: aventuras sobre el rey Arturo y Merlín y de cómo emprendieron su épica búsqueda por el Santo Grial.

Decimos casi de cualquiera porque, sabiendo el valor histórico y la expectación generada por esta pieza, es de suponer que no va a ser un lote fácil de adquirir. Según los expertos de la casa y de aquellos que se han hecho eco de este hito, su valor rondaría varios millones. Pero lo cierto es que cuando se trata de uno de los manuscritos originales más importantes, su valor se vuelve tan incalculable que resultaría imposible cifrar el coste de esta pieza.

La subasta

El manuscrito formaba parte de una épica subasta organizada por la casa Christie’s, formada por dos grandes grupos de atlas y mapas procedentes de colecciones privadas europeas. Entre las piezas subastadas, algunas de las más impresionantes que compartían cartelera con esta obra fueron la edición francesa del monumental Gran Atlas de Blaeu, de 12 volúmenes, la edición romana de 1508 de la Geografía de Ptolomeo y cartas náuticas portulanas manuscritas del Mediterráneo y los mares del Norte y Báltico.