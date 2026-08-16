Todo el mundo habla del pilates, pero cada vez más expertos señalan otro ejercicio japonés para envejecer mejor y que de verdad funciona

Cada vez más expertos señalan otro ejercicio japonés para envejecer mejor y que de verdad funciona, todo el mundo habla del pilates. Es hora de poner en práctica una serie de ejercicios que pueden convertirse en la antesala de algo más en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de ejercicios que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que se convertirá en la antesala de algo más. Una novedad plena que hasta lo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Estos días que podríamos poner en práctica un cambio de tendencia en el ejercicio físico que puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

El mundo habla del pilates

Los estudios de pilates pueden convertirse en el nuevo yoga. Una moda que se ha instaurado y se ha acabado convirtiendo en la antesala de algo más. De tal manera que conseguiremos descubrir la esencia de este cambio de tendencia en la manera de cuidarnos que ha acabado convirtiéndose en algo ejemplar.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a buscar novedades importantes en la forma de atender este tipo de elementos que van de la mano. Este cambio que señalan los expertos se ha acabado convirtiendo en la antesala de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con la manera de buscar una actividad física que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Este mundo que ha instaurado el pilates como forma de cuidarse en la que todo el cuerpo se mueve, puede acabar siendo sólo una pequeña parte de algo más. Un proceso que puede dar de sí un giro importante de guion que acabará marcando un antes y un después.

La actividad física puede transformarse más allá de un pilates que se queda en un segundo plano ante unos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca a partir de ahora.

Cada vez más expertos señalan otro ejercicio japonés para envejecer mejor y que de verdad funciona

Señalan otro ejercicio japonés para envejecer mejor y que de verdad funciona, más allá de hacer pilates, esta actividad puede cambiarlo todo por completo. Es hora de prepararnos para transformarse por completo, de la mano de una serie de pasos que nos descubren los expertos en actividad física.

Los expertos del Instituto Isaf nos explican como funciona la famosa caminata japonesa que está cambiando por completo la forma de hacer ejercicio» La caminata japonesa es entrenamiento por intervalos aplicado a la marcha. Alternas tres minutos a ritmo alto con tres minutos a ritmo bajo, durante 30 minutos, cuatro veces por semana. Eso es todo. En la literatura científica se llama Interval Walking Training (IWT) o, menos formalmente, Japanese Interval Walking (JIW). No es una técnica de caminar diferente. No tiene postura especial, ni respiración mística, ni nada parecido al namba tradicional. Es un protocolo de carga estructurada que aplica los mismos principios fisiológicos del HIIT, pero sustituye los ejercicios explosivos por caminata».

Los beneficios de este tipo de ejercicio nos lo señalan unos expertos que nos detallan cómo funciona este ejercicio:

Salud cardiovascular. Es el efecto más robusto. La caminata japonesa mejora el VO2 máx, reduce la presión arterial sistólica y aumenta la capacidad aeróbica de forma medible. Cardiólogos en Estados Unidos ya la recomiendan como herramienta complementaria en rehabilitación cardíaca supervisada. Aquí el respaldo es serio.

Fuerza muscular en piernas. El paso rápido activa cuádriceps, glúteos y core con más intensidad que la marcha constante. La carga rítmica también estimula la densidad ósea. En adultos de 50-70 años, el grupo IWT del estudio original ganó fuerza isométrica de extensión de rodilla. Importante: hablamos de personas previamente sedentarias. En alguien que ya entrena fuerza dos veces por semana, este efecto es marginal.

Salud metabólica. Mejora la sensibilidad a la insulina y reduce factores de riesgo asociados a diabetes tipo 2. No esperes milagros, pero el efecto es consistente cuando se mantiene durante meses, no semanas.

Salud mental. El ejercicio aeróbico moderado libera endorfinas y reduce marcadores de ansiedad. Si lo haces al aire libre, suma el efecto de exposición a luz natural y entorno verde. Aquí no hay especificidad japonesa: cualquier ejercicio aeróbico produce este beneficio.

A partir de ahora no dudes en apostar por la caminata japonesa que puede cambiar por completo tu cuerpo y mente.