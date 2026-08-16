Pilates, boxeo o tenis: qué deporte debes practicar según tu signo del zodiaco
Toma nota de la actividad física que debes hacer según tu signo del zodiaco
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Practicar deporte es algo que debes hacer según tu signo del zodiaco, un cambio en nuestro día a día, debería hacernos pensar en apuntarnos en breve a pilates, boxeo o tenis. Lo importante es moverse y para conseguirlo, nada mejor que empezar a cuidar una serie de procesos que acabarán marcando una diferencia significativa. Es hora de prepararnos para dar un paso más en esta forma de cuidarnos que acabará siendo de lo más personificada. Estaremos preparados para afrontar una actividad física que dependerá mucho de nuestro signo del zodiaco.
Tenemos que empezar a pensar en algunos detalles que nos harán prepararnos para lo peor. No toda la actividad física que realizamos acabará siendo la que nos dará un paso destacado en estos días en los que todo son buenos propósitos. Vamos a necesitar ponernos en forma con algunos elementos que se traducirán en un horóscopo que puede darnos algunos detalles esenciales. Es hora de conocer en primera persona y según nuestro día de nacimiento, el deporte que deberíamos practicar. No hay margen de error en este tipo de interpretación de la astrología que nos ayuda a ponernos en forma.
El deporte que debes practicar según tu signo del zodiaco
Según tu signo del zodiaco debes practicar un deporte u otro. Es normal que no toda actividad física nos guste, son pocos los que disfrutan haciendo una gran variedad de ejercicios o probando disciplinas que pueden ayudarnos a mantenernos en plena forma. Te proponemos un plan para disfrutar de la actividad física basada en tu momento de nacimiento.
- Aries: Tu deporte es todo aquel que te lleve a ponerte al límite, no sería uno sólo, sino que lo mejor es hacer varios para poner en jaque una mente que acaba siendo tu peor enemiga. Prepararse para un triatlón acabará siendo la mejor opción para un signo con tanta actividad, nada, corre y ve en bicicleta.
- Tauro: Lo tuyo no es el deporte, te puede costar empezar y sólo lo conseguirás cuando descubras en la naturaleza a tu mejor aliada para darlo todo. Es cuestión de dar un paso más en la actividad física con un poco de bicicleta de montaña o unas rutas que te conectarán con la esencia que pensabas que estaba perdida.
- Géminis: Te apasiona correr, ser libre y disfrutar de una salud cardiovascular que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Lo tuyo es cardio en estado puro y para conseguirlo, se necesita mucha más disciplina de lo que imaginarias. Es hora de estar pendiente de ti mismo y de apasionarte en busca de una libertad que está más cerca de lo que imaginas.
- Cáncer: La actividad física puede acabar siendo lo te lleve a ponerte en una piscina, en estos días en los que realmente vamos a buscar una opción del todo inesperada para hacer realidad un sueño como la natación. Este tipo de actividad puede acabar siendo una natación controlada para ayudarte a mantener todas las partes de tu cuerpo en perfecta sintonía.
- Leo: Te apasiona toda actividad en la que puedas mirarte en el espejo. Ir al gimnasio y llevarte un baño de pasas es esencial. Sobre todo, si consigues lucir músculo y verte mucho mejor de lo que quizás te has visto en años, no importa la edad, apúntate a un buen gimnasio y sociabiliza en él.
- Virgo: Lo tuyo es moverte de todas las formas posibles, pero en especial de forma masiva. Pilates es tu segundo nombre y no es casualidad, te permite mover todas las partes de tu cuerpo hasta conseguir una fortaleza física que quizás hasta el momento nadie hubiera ni imaginado que pudiera ser una realidad. Sólo tu Virgo demuestra que cada pequeño gesto cuenta y la constancia es tu mejor virtud.
- Libra: Te encanta no forzar la máquina y poder empezar a analizar algunos conceptos que quizás no te habías preguntado nunca. El yoga canaliza esta mente en equilibrio y un cuerpo en plena forma que en, definitiva es lo que quieres para estar el 100%.
- Escorpio: Tu actividad física depende del momento, en general, todo lo que tenga que ver con el agua te gusta, desde natación hasta remo, pero siempre en contacto con este elemento que ayuda a tranquilizar tu mente y te ayuda a relajarte, justo lo que estás necesitando en estos días.
- Sagitario: No eres de gimnasios, pero si de largas caminatas en las que puedas reflexionar y escribir tus propias teorías por el camino. La caminata japonesa se ha puesto de moda y es una de las actividades físicas que mejor te harán sentir, con una alternancia entre correr y caminar del todo necesaria para ti.
- Capricornio: El pádel se ha convertido en una adicción para ti, no es casualidad, mueves todo el cuerpo y mides tu fuerza, en un trabajo en equipo que te apasiona. Puedes convertirte en un auténtico ganador con ciertos elementos que serán los que te servirán para mostrar la disciplina de la que haces gala.
- Acuario: El aquagim puede ser el deporte que buscas, en contacto con el agua y gracias a él, puedes mantenerte siempre en forma. Es más exigente de lo que parece, aunque no quieras verlo, con un pequeño gesto, acabarás consiguiendo lo que necesitas, ganar músculo y mostrar un equilibro esencial en estos días.
- Piscis: Tendrás que estar en plena forma con un spinning que te servirá para medir tus fuerzas. Es hora de conocer lo que puede pasar cuando descubres que la esencia de este día a día, pasa por estar en plena forma. Esta manera de moverse en consonancia con la música puede ser la que estás buscando.
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