Así va a afectar el eclipse del 12 de agosto al horóscopo: cambios según tu signo del zodiaco
También serán muchas las personas pendientes del horóscopo y de cómo afectará el eclipse a su signo del zodíaco, a pesar de que nunca los acompaña una buena fama
El próximo 12 de agosto, España vivirá un acontecimiento único con la llegada del eclipse total. Su punto máximo será sobre las 20:30 horas, durará aproximadamente dos minutos y 18 segundos y será visible desde Islandia, Groenlandia, el norte de Rusia y algunas zonas de España y Portugal. Las Perseidas también iluminarán el cielo, quemando simbólicamente el pasado y abriendo un nuevo camino.
También serán muchas las personas pendientes del horóscopo y de cómo afectará el eclipse a su signo del zodíaco, a pesar de que nunca los acompaña una buena fama. Es por ello que ya se ha hecho un análisis de cómo afectará a cada uno.
Aries
El eclipse, al formar un armónico trígono con vuestro signo, quizá provoque alguna severa crisis o algún cambio no deseado. A pesar de ello, no temáis por sus efectos a corto plazo, ya que a la larga serán para bien.
Tauro
El eclipse se producirá en el sector cuarto de Tauro, lo que podría afectar de forma importante a vuestros asuntos familiares y el entorno del hogar, así como a vuestra vida íntima. A pesar del dolor que esto os pueda producir, a la larga tendréis un gran renacimiento en estos ámbitos y el destino os traerá una vida mucho mejor o más feliz.
Géminis
El gran eclipse formará un aspecto armónico con este signo. Sus efectos tienen muchas posibilidades de ser positivos, y si hubiera alguna crisis, sería para traerte un cambio o transformación de cara al futuro. Muchas personas se irán de tu vida, pero será bueno para el futuro.
Cáncer
Este fenómeno que viviremos esta tarde traerá un efecto muy importante para todos vosotros, a medio o largo plazo, tanto en lo material como en lo profesional. En caso de crisis, eso traerá una etapa nueva en vuestra vida mucho más positiva, tanto en el trabajo como en temas mundanos.
Leo
Este será el signo que más note con intensidad el eclipse, tanto para lo bueno como para lo malo. Todo hace indicar que habrá un gran cambio para vuestra vida o vuestro destino; una etapa va a finalizar para dar comienzo a otra muy distinta, que quizá sea mejor de lo que pensáis. Durante estos días, es preferible que no abordéis situaciones que entrañen un gran peligro.
Virgo
Este eclipse de Sol puede ser una gran oportunidad de cara a un importante desarrollo tanto espiritual como humano. Aunque pueda traer una crisis, a la larga os traerá un cambio altamente positivo, o incluso una gran liberación. Aunque de cara al exterior no se aprecie con intensidad, en vuestro interior el cambio se notará con más fuerza.
Libra
Este signo será el de los más beneficiados o, por lo menos, el menos perjudicado de todos. A corto plazo, el proceso puede ser doloroso, pero a la larga va a favorecer la realización de grandes sueños o ambiciones.
Escorpio
Para vosotros, el eclipse se notará más a nivel material. Es posible que vengan cambios muy positivos, aunque también es muy probable que estos vengan precedidos de alguna crisis inesperada. Se terminará un ciclo y dará comienzo otro nuevo.
Sagitario
Este será uno de los signos que más posibilidades tiene de que sus efectos sean más positivos a largo plazo. Un viaje o la estancia en otro país podrían desencadenar una gran transformación para bien. Las influencias que tengan planetas como Júpiter o Saturno conducirán los acontecimientos hacia lo positivo.
Capricornio
Este eclipse de agosto desencadenaría una profunda crisis o transformación que afectará de manera importante a vuestra vida íntima, familiar, amor y sentimientos en general. Quizá sea una tendencia hacia una desestabilización o a una ruptura, pero a la larga traerá la construcción de una vida más feliz. Internamente se notará más que de cara al exterior, pero desembocará en algo bueno.
Acuario
El eclipse tendrá efectos importantes, ya que afectará a vuestras uniones sentimentales o de trabajo, que es donde vais a vivir grandes crisis transformadoras, incluso rupturas en algunos casos. A la larga, sufriréis un renacimiento con la misma persona o con otra, ya que también se irá de vuestra vida aquello que no os conviene.
Piscis
Este fenómeno astronómico tendrá efectos muy positivos en los asuntos mundanos, financieros, laborales y materiales, sobre todo a largo plazo. Aunque haya alguna crisis, el eclipse traerá un sentido positivo a todo este proceso y todo cambiará a mejor.
Temas:
- Eclipse
- España
- Signos Zodiaco