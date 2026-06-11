Las libretas de Leire desvelan que el periodista de ‘El País’ y ‘elDiario.es’ José Manuel Romero colaboraba con la cloaca

Las libretas manuscritas y los chats de WhatsApp de Leire Díez han revelado que José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de eldiario.es, era uno de sus contactos periodísticos de referencia para la gestión de informaciones sensibles.

En una de las libretas intervenidas aparece una anotación manuscrita que reza: «Romero, en unos días», junto a referencias a escritos de su abogada y a un libro en preparación.

El mismo Romero declaró el 11 de noviembre de 2025 ante el Tribunal Supremo en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde trató de asegurar –sin éxito a la vista de la sentencia condenatoria– que conocía el contenido del correo clave del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso antes de que el propio fiscal general lo recibiera.

La coincidencia entre los documentos de Leire Díez ha vuelto a poner el foco sobre la red de contactos que la militante socialista ha tejido durante meses entre abogados, periodistas y fuentes judiciales.

La anotación en la libreta es escueta, pero elocuente. Junto a la referencia a Romero, aparecen otras dos entradas: «Escrito Pedro Gil» y «Escrito Eva», esta última en referencia a la abogada de Leire Díez.

La proximidad de los tres apuntes sugiere que la cloaquera coordinaba una estrategia conjunta en la que los movimientos jurídicos y los mediáticos avanzaban en paralelo, con Romero como pieza del engranaje periodístico. «He hablado con Romero», dijo por WhatsApp el 7 de marzo de 2026. Teijelo contento aprobó: «Vale. Yo he quedado con el de la SER que el lunes después de las declaraciones».

Romero y García Ortiz

El chat de WhatsApp entre Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo aporta otro elemento relevante. El 4 de diciembre de 2024, Teijelo envió a la ex militante del PSOE un enlace a un artículo de eldiario.es y escribió: «Hablé con una periodista y creo que en la SER ya maneja el concepto. Se lo pasé la semana pasada y progresa adecuadamente.»

En paralelo, el chat documenta que Leire Díez gestionaba personalmente qué informaciones llegaban a qué medios y en qué momento. «Estoy preparando una cosa con los medios. Ya te contaré», escribió Leire Díez el 20 de enero de 2025.

Notario y declaración judicial

La figura de Romero ya había adquirido un perfil peculiar en relación con los intereses del PSOE. El periodista fue el único profesional de la información que acudió voluntariamente a un notario a realizar un acta de manifestaciones de sus mensajes telefónicos en favor de la defensa del fiscal general. Un gesto inusitado en el periodismo español.

Durante el abrupto interrogatorio al que le sometió el abogado del novio de Ayuso, Gabriel Rodríguez-Ramos, Romero dijo que El País publicó el 13 de marzo de 2024 a las 22:38 horas una supuesta información falsa difundida por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, según la cual el posible pacto de conformidad había sido parado porque al fiscal «le habían prohibido negociar» con la defensa de González Amador.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, tuvo que intervenir en distintas ocasiones para moderar el tono del interrogatorio.

El contexto en el que aparece el nombre de Romero en las libretas de Leire Díez es relevante por lo que implica. Los apuntes manuscritos no son mensajes cifrados ni documentos oficiales: son notas de trabajo, el tipo de recordatorios que alguien escribe para no olvidar una gestión pendiente. Que el nombre de un periodista de El País y ahora de eldiario.es de referencia aparezca junto al de su abogada y a la referencia a un escrito judicial sugiere que, para Leire Díez, la frontera entre la estrategia legal y la mediática era, en el mejor de los casos, muy permeable.