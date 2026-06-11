Jorge Rey avisa de un verano marcado por el calor extremo y las tormentas: «Peligra el eclipse»

Llega un verano marcado por el calor extremo y las tormentas, realmente peligra el eclipse, Jorge Rey avisa de lo que está por llegar. Estamos viviendo unos días en los que quizás descubrimos que las altas temperaturas acabarán siendo una realidad en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con unas cifras que realmente pueden sorprendernos. Es hora de saber qué es lo que podemos esperar en estos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Este experto no duda en darnos una serie de detalles que acabarán marcando la diferencia. Sobre todo, con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto puede ser esencial y que nos aportará este verano que quizás nunca hubiéramos ni imaginado. Es hora de saber qué después del calor y de las altas temperaturas, puede seguir un verano marcado por tormentas y lluvias que incluso pueden ser abundantes en estos días que tenemos por delante.

El eclipse peligra según Jorge Rey que se adelanta a todos

Faltan dos meses para la llegada de un eclipse que, sin duda alguna, todo el mundo está esperando ver. Es uno de los fenómenos que situará nuestro país en una situación realmente sorprendente. Podremos asistir al evento astronómico del año en forma de eclipse de sol total.

Pero cuidado, para poder disfrutarlo y sentir su intensidad en estado puro, deberemos estar pendientes de un cielo que, sin duda alguna, acabará marcando esta diferencia importante. Saber qué podemos hacer con este tipo de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca.

Es hora de conocer lo que puede pasar con un fenómeno que todo el mundo está esperando y que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Son días de esperar un maravilloso eclipse que según este experto puede estar marcado por un cambio importante.

Nos enfrentamos a una situación que, sin duda alguna, acabará siendo la que nos acompañará en breve. Unas cifras que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de saber las posibilidades de que llueva en un día muy especial en el que gran parte del país mirará al cielo.

Un verano marcado por el calor extremo y las tormentas

El calor extremo y las tormentas pueden acabar siendo la antesala de algo más. Este vídeo viral de Jorge Rey no deja lugar a dudas de lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma que hay que estar preparados para lo peor. Quizás no podremos ver el eclipse como esperaríamos.

Tal y como nos explica la AEMET, de momento, nos enfrentamos a un calor que puede ser más alto de lo habitual. Tal y como nos explica en esta previsión del tiempo: «Continuará la influencia del anticiclón en prácticamente todo el país, con tiempo estable y predominio de cielos despejados o con alguna nube alta. Solo por la mañana se esperan nubes bajas en el área cantábrica, los Pirineos, el interior de Valencia, Ceuta y Melilla, donde podrían ir asociadas a lloviznas. Por la tarde, se esperan nubes de evolución en el centro y este peninsular, que podrían dar lugar a algún chubasco aislado en el Pirineo oriental. En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son posibles brumas matinales en el alto Ebro, en el interior de las regiones del Cantábrico y en los interiores de Valencia. Se espera una entrada de calima al extremo sur peninsular y al mar de Alborán. Las temperaturas máximas subirán en la mitad norte, la Comunidad Valenciana, el norte de la meseta sur, Extremadura y el litoral onubense; bajarán en el Estrecho, Ceuta y Melilla, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste e incluso los 38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas subirán en Galicia, la meseta norte y Extremadura; bajarán en Baleares y el sudeste, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, las temperaturas máximas podrían subir ligeramente y las mínimas se mantendrán sin cambios».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estos días: «El viento será flojo y de componente este en el Cantábrico, el tercio este y Baleares. Soplará la tramontana fuerte en el Ampurdán y levante fuerte en el Estrecho y en el litoral de Alborán, incluso con rachas muy fuertes. En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de las componentes norte y este. En Canarias, el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Temperaturas que pueden superar los 38 grados en el valle del Guadalquivir y del Guadiana. Levante fuerte con rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en el Estrecho».