Mientras España se queja del calor del verano, Jorge Rey avisa: «En octubre El Niño trae DANAS peligrosas y un invierno retrasado»

En octubre El Niño trae DANAS peligrosas y un invierno retrasado, mientras España se queja del calor del verano, según Jorge Rey. Ha llegado el momento de empezar a prepararse para el final del verano, el tiempo pasa a toda velocidad y lo hace de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Llega una novedad que podría acabar siendo lo que nos pondrá los pelos de punta.

Antes de que el tiempo de vacaciones se termine, cuando en cada paso vamos descubriendo la esencia de una situación que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Detrás de un verano de altas temperaturas, se esconde un proceso que puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. En especial, cuando descubrimos la esencia de un calor del verano que se acabará convirtiendo en DANAS peligrosas y un invierno que parece que se retrasará, no vamos a quedarnos sin este tiempo invernal que al final, también acabará siendo un problema para las actividades al aire libre.

Jorge Rey avisa mientras que todo el mundo se queja del calor

Se queja todo el mundo del calor, pero Jorge Rey sabe muy bien lo que puede pasar en estas próximas jornadas. La situación se complica por momentos y puede alejarnos de una serie de detalles que pueden acabar complicando las cosas por momentos.

Este calor intenso que tenemos en estos días puede acabar siendo el que nos dará algunos ingredientes esenciales para un coctel que acabará siendo especialmente peligroso. En especial en estos días en los que realmente cada actuación puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Este experto en el tiempo, Jorge Rey, parece que nos descubre la esencia de unas fechas que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con un giro radical que puede acabar siendo un problema para todos aquellos que buscan la estabilidad.

Estamos quizás deseando que llegue el otoño, pero cuidado, esta temporada de lluvias, en las que forzosamente va a refrescar, puede acabar siendo lo que nos dará un cambio destacado en unos días en los que todo puede ser posible. Este tiempo que nos estará esperando puede cambiarlo todo por momentos.

En octubre El Niño trae DANAS peligrosas y un invierno retrasado

Este último vídeo viral de Jorge Rey nos sumerge en lo peor de unas DANA que puede convertirse en una auténtica pesadilla. La peor de las previsiones posibles, la descubrimos, de la mano de este joven que parece que se adelanta a todos y ya adelanta lo que nos vamos a encontrar en invierno.

Un adelanto que podría acabar siendo lo que nos acompañará hasta el momento en el que se cumpla este detalle. En estas fechas con alertas activadas por un tiempo que se complica por momentos, la situación no es la que esperaríamos en estos días.

Tal y como nos explica la AEMET: «Se espera un aumento de la inestabilidad. No obstante, por la mañana los cielos permanecerán poco nubosos en general excepto en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria, que junto con el litoral de Alborán tendrán nubes bajas, que tenderán a ser más persistentes que días anteriores y con precipitaciones en el Cantábrico. Este día, las nubes de evolución se darán de forma más generalizada en el interior peninsular, dejando chubascos y tormentas en zonas montañosas del norte y, sobre todo, en el interior del tercio oriental peninsular. Estas tormentas pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de rachas muy fuertes y granizo. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posibles bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán. Temperaturas en descenso en la Península, sobre todo las máximas en el norte, donde los descensos pueden ser notables, y en menor medida en zonas altas del este. Pocos cambios para las mínimas en la mitad sur. También pocas variaciones de las temperaturas en ambos archipiélagos».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes con rachas de viento muy fuertes en las sierras del sureste, sistema Ibérico y zonas aledañas. Temperaturas significativamente elevadas en prácticamente toda la Península y Baleares, excepto los litorales. Soplará alisio moderado en Canarias con probables rachas fuertes en zonas expuestas. Levante moderado en el Estrecho y Alborán, del norte en los litorales de Galicia y Cantábrico, y del nordeste en los litorales del sudeste. Viento flojo en el resto, predominando la componente este en Baleares y vertiente mediterránea y de dirección variable en el interior».