La AEMET revienta el eclipse solar total de hoy y avisa: «Las nubes pueden entorpecer la visión»

Las nubes pueden entorpecer la visión, la realidad es que la AEMET revienta el eclipse solar y lanza un importante aviso. Los expertos del tiempo llevan semanas esperando este día señalado en el calendario y lo van a hacer para poder descubrir en primera persona lo que puede pasar en breve. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente tendremos que ver llegar un cambio de tendencia importante después de muchas semanas. Parece que estaremos viendo como el final del verano está más cerca de lo que parece y lo haremos de tal forma que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad. Son tiempos de conocer lo que nos estará esperando en estas jornadas en las que las nubes pueden entorpecer la visión de un espectáculo natural que no vamos a volver a ver en mucho tiempo, aunque vamos a tener otros eclipses en la península ibérica no serán como éste.

Revienta la AEMET el eclipse solar de hoy y lanza este aviso

Para muchos este día del eclipse puede cambiarlo todo, es el momento del año más esperado para descubrir la esencia de unas jornadas en las que cada pequeño paso cuenta. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada gesto se convertirá en algo especial.

Sobre todo, si tenemos en consideración lo que pasará en breve, con la mirada puesta a estos giros de guion importantes que vamos a ver llegar. Agosto es el mes en el que, al menos, por las noches, el tiempo empieza a cambiar y lo hace de tal forma que nos dará algunas pistas de lo que puede pasar en breve.

Llega a paso firme ese otoño o esa antesala del otoño que podríamos empezar a visualizar en el peor momento posible. De los días en los que el tiempo se irá complicando por momentos, de la vuelta atrás de una estabilidad que parece que puede convertirse en parte de la historia. En este eclipse vamos a ver unos tintes de otoño que afectarán también a la propia naturaleza.

Las nubes pueden entorpecer la visión

La visión puede verse entorpecida por unas nubes que pueden convertirse en un problema para muchos. Cuando lo que quieren es ver qué hay detrás de ellas, ese buen tiempo que acabará siendo el que nos dará la oportunidad de ver un espectáculo mágico.

La AEMET en su previsión del tiempo parece que no tiene las mismas buenas noticias para todo el país: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes en las sierras del este Andalucía, norte de Murcia y este de castilla la Mancha. Temperaturas significativamente elevadas en prácticamente toda la Península y Baleares, excepto los litorales. Alisio en Canarias con intervalos fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, con levante moderado en el Estrecho, del norte en los litorales de Galicia y del nordeste en los litorales del sudeste. Viento flojo en el resto, predominando la componente este en Baleares y vertiente mediterránea, la norte en Galicia, las brisas en el Cantábrico y la oeste en el resto».

Esta previsión del tiempo no trae buenas noticias: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, con unos días de altas temperaturas. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia general a despejar. Esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia, del Cantábrico y de Alborán, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, donde se podría dar alguna tormenta o chubasco, más probable en el Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. También puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posible calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura.

La máximas ascenderán de forma ligera excepto en el Estrecho, y pocos cambios en los litorales e islas. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayoría de la Península, salvo el Cantábrico, litorales y montañas. Podrán rebasar los 40 en el Ebro y en los valles del sudoeste. Mínimas en aumento ligero, salvo en el este y en las islas, donde no se esperan cambios. Noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, nordeste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».