Cielo poco nuboso en toda la provincia, aunque por la tarde se esperaran intervalos de nubosidad en el Prepirineo, donde podrían surgir chubascos locales y tormentas. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán ligeramente en el interior. Viento flojo de componente este en el litoral y variable en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de agosto

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde esta jornada de temperaturas vibrantes promete un ambiente cálido y agradable. Con un sol que asoma tímido a las 06:57, la mañana se presenta con un fresco 27 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 38, haciendo que el ambiente se sienta más pesado por la alta humedad. A lo largo del día, se prevé un escaso riesgo de lluvia, dejando espacio para disfrutar de un cielo despejado.

Ya por la tarde, los termómetros alcanzarán un máximo de 32 grados, en un marco donde el viento soplará suavemente desde el este, con ráfagas que no superan los 10 km/h. En este contexto, la tarde-noche se asoma sin amenaza de precipitaciones, permitiendo que el sol se despida a las 20:54, brindando un prolongado abrazo de luz hasta el anochecer. La jornada se ilustra como una invitación a salir y disfrutar, mientras las temperaturas se mantienen agradables y el cielo dibuja sonrisas sobre la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes amenazantes y lluvias a la vista

Las nubes grises se acumulan en el horizonte, prometiendo un día de inestabilidad en L’ Hospitalet de Llobregat. Las primeras luces del día traen consigo un ambiente tenso, con un viento que comienza a soplar con fuerza, marcando el tono de lo que vendrá. Las temperaturas oscilan entre los 25 y 33 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser bastante agobiante debido a la alta humedad que rondará el 90%.

A medida que avance la jornada, la mañana se presentará relativamente tranquila, pero por la tarde el viento puede superar los 30 km/h, trayendo consigo la posibilidad de intensas lluvias. Se recomienda salir preparado, con paraguas a mano, ya que la inestabilidad puede sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo despejado, invitando a disfrutar de una jornada agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 25 y los 33 grados Celsius, la mañana se presentará cálida y sin rastro de precipitaciones. La suave brisa del sureste, con una velocidad de 15 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 8 km/h, proporcionará un alivio ante el calor potencial.

A medida que el sol alcance su cenit, el ambiente se volverá algo húmedo, con una humedad que puede llegar al 90%. La tarde se mantendrá en la misma línea, con temperaturas en torno a los 29 grados, manteniéndose la ausencia de lluvias hasta el anochecer. El sol se esconderá tras el horizonte a las 20:54, ofreciendo así más de 13 horas de luz natural para disfrutar.

Cielo despejado con nubosidad vespertina en Sabadell

Las horas de la mañana se caracterizarán por un tiempo mayormente despejado, con una temperatura que rondará los 24 grados. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá algo nuboso, sin cambios significativos en las temperaturas, que alcanzarán los 35 grados. Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche, el viento será suave, contribuyendo a un ambiente agradable.

Este es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. La mezcla de calor con una leve brisa puede ser ideal para disfrutar de un rato en el parque o en la terraza de un café.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET