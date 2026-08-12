Fiestas Virgen de la Paloma 2026 en Madrid: fechas, programa y todos los conciertos gratuitos

Pasar el verano en Madrid significa vivir todo tipo de planes y uno de los que nunca pueden faltar, es el de celebrar sus verbenas como las de San Cayetano y San Lorenzo, que hemos disfrutado estos días, pero mañana jueves llega el momento que todos esperaban: el arranque de las fiestas de la Verbena de la Paloma, coincidiendo con la celebración (el sábado) del Día de la Asunción.

La fiestas por la Virgen de la Paloma se prolongarán hasta el domingo 16 de agosto, de modo que tenemos cuatro días de conciertos por delante que podremos vivir en Las Vistillas y en la plaza de la Paja como escenarios principales. Conciertos que serán además gratuitos y que llegan de la mano de Celtas Cortos, DePol o Miss Caffeina. Y el sábado llegará además el acto más tradicional que nadie se va a querer perder, cuando los Bomberos de Madrid bajarán el cuadro de la Virgen mientras por la tarde, la procesión saldrá de la iglesia para recorrer las calles de La Latina.

Programa de las Fiestas de la Virgen de la Paloma 2026

Las Fiestas Virgen de la Paloma 2026 en Madrid se celebran entre mañana jueves 13 de agosto y el domingo 16 de agosto, pero además de los escenarios mencionados para los conciertos, habrá actividades en la calle de Calatrava, Cava Baja, Mediodía Chica y la plaza del Humilladero, de modo que si no te quieres perder nada te dejamos el programa al completo.

Jueves 13 de agosto

11:00 horas: gran chocolatada castiza en la calle de Calatrava.

gran chocolatada castiza en la calle de Calatrava. 12:00 horas: carrera de sacos en la calle de Mediodía Chica.

carrera de sacos en la calle de Mediodía Chica. 19:00 horas: talleres infantiles de pintura de abanicos y marionetas en la plaza de la Paja.

talleres infantiles de pintura de abanicos y marionetas en la plaza de la Paja. 19:30 horas: concurso de chotis en la plaza de la Paja.

concurso de chotis en la plaza de la Paja. 20:00 horas: actuación de Mari Pepa de Chamberí en los Jardines de las Vistillas.

actuación de Mari Pepa de Chamberí en los Jardines de las Vistillas. 20:00 horas: actuación de El Orgullo de Madrid en la plaza de la Paja.

actuación de El Orgullo de Madrid en la plaza de la Paja. 21:00 horas: concierto de la Orquesta Tucán en la plaza de la Paja.

concierto de la Orquesta Tucán en la plaza de la Paja. 21:30 horas: concierto gratuito de Celtas Cortos en los Jardines de las Vistillas.

concierto gratuito de Celtas Cortos en los Jardines de las Vistillas. 23:00 horas: DJ Lady Tupé en Las Vistillas y DJ Alberto Hache en la plaza de la Paja.

DJ Lady Tupé en Las Vistillas y DJ Alberto Hache en la plaza de la Paja. 00:00 horas: salve a la Virgen de la Paloma en la plaza de la Paja.

Viernes 14 de agosto

12:00 horas: comienzo del Campeonato Internacional Castizo de Mus en Cava Baja y la plaza del Humilladero.

comienzo del Campeonato Internacional Castizo de Mus en Cava Baja y la plaza del Humilladero. 13:00 horas: carrera de camareros en la calle de Calatrava.

carrera de camareros en la calle de Calatrava. 18:00 horas: carrera de tacones en la calle de Calatrava.

carrera de tacones en la calle de Calatrava. 19:00 horas: concurso infantil de trajes de chulapo en la plaza de la Paja.

concurso infantil de trajes de chulapo en la plaza de la Paja. 19:15 horas: pasacalles chulapo con charanga castiza.

pasacalles chulapo con charanga castiza. 19:30 horas: concurso de pasodoble en la plaza de la Paja.

concurso de pasodoble en la plaza de la Paja. 20:00 horas: actividad familiar Kpopstar en los Jardines de las Vistillas.

actividad familiar Kpopstar en los Jardines de las Vistillas. 20:00 horas: actuación de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos en la plaza de la Paja.

actuación de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos en la plaza de la Paja. 21:00 horas: espectáculo Regreso a los 80, con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, en Las Vistillas.

espectáculo Regreso a los 80, con Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco, en Las Vistillas. 21:30 horas: espectáculo Regreso a los 90 con Eva Martí en la plaza de la Paja.

espectáculo Regreso a los 90 con Eva Martí en la plaza de la Paja. 23:00 horas: DJ Paulo en Las Vistillas y DJ Pakito en la plaza de la Paja.

DJ Paulo en Las Vistillas y DJ Pakito en la plaza de la Paja. 00:00 horas: salve a la Virgen de la Paloma en la plaza de la Paja.

Sábado 15 de agosto

12:00 horas : entremés castizo en la plaza de la Paja.

: entremés castizo en la plaza de la Paja. 12:45 horas: ofrenda floral ante el Colegio La Salle-La Paloma.

ofrenda floral ante el Colegio La Salle-La Paloma. 13:00 horas: misa solemne en la iglesia de la Virgen de la Paloma.

13:00 horas: concurso de abanicos en la plaza de la Paja.

concurso de abanicos en la plaza de la Paja. 13:30 horas: concurso de mantones de Manila en la plaza de la Paja.

14:15 horas: bajada del cuadro de la Virgen por el piquete del Cuerpo de Bomberos.

19:30 horas: procesión de la Virgen de la Paloma.

concurso de mantones de Manila en la plaza de la Paja. 20:00 horas: actuación de Olga María Ramos en los Jardines de las Vistillas.

actuación de Olga María Ramos en los Jardines de las Vistillas. 20:00 horas : actividad familiar Viaje al mundo espapirifáctico en la plaza de la Paja.

: actividad familiar Viaje al mundo espapirifáctico en la plaza de la Paja. 21:30 horas: concierto gratuito de DePol en los Jardines de las Vistillas.

concierto gratuito de DePol en los Jardines de las Vistillas. 21:30 horas: fiesta Roneo Brunch, presentada por La Plazuela, en la plaza de la Paja.

fiesta Roneo Brunch, presentada por La Plazuela, en la plaza de la Paja. 23:00 horas: DJ Boti On The Beat en Las Vistillas y DJ Bea Miau en la plaza de la Paja.

DJ Boti On The Beat en Las Vistillas y DJ Bea Miau en la plaza de la Paja. 00:00 horas: salve interpretada por Mari Pepa de Chamberí en la plaza de la Paja.

Domingo 16 de agosto

12:00 horas: vermú castizo en la plaza de la Paja.

vermú castizo en la plaza de la Paja. 13:00 horas: concurso infantil de beber en botijo.

concurso infantil de beber en botijo. 17:00 horas: fiesta castiza del agua y lectura de poesía en la calle de Calatrava.

fiesta castiza del agua y lectura de poesía en la calle de Calatrava. 19:00 horas: concurso de beber en porrón y reparto de limonada.

concurso de beber en porrón y reparto de limonada. 19:30 horas: actuación conjunta de El Orgullo de Madrid y Los Castizos en la plaza de la Paja.

actuación conjunta de El Orgullo de Madrid y Los Castizos en la plaza de la Paja. 20:00 horas: actuación castiza de Elena Rodríguez en los Jardines de las Vistillas.

actuación castiza de Elena Rodríguez en los Jardines de las Vistillas. 20:45 horas: entrega de premios en la plaza de la Paja.

entrega de premios en la plaza de la Paja. 21:30 horas: concierto gratuito de Miss Caffeina en los Jardines de las Vistillas.

concierto gratuito de Miss Caffeina en los Jardines de las Vistillas. 21:30 horas: concierto de Karavana en la plaza de la Paja.

concierto de Karavana en la plaza de la Paja. 23:00 horas: DJ El Pulpo en Las Vistillas y DJ Tama en la plaza de la Paja.

DJ El Pulpo en Las Vistillas y DJ Tama en la plaza de la Paja. 00:00 horas: salve a la Virgen de la Paloma en la plaza de la Paja.

Conciertos gratuitos de La Paloma 2026

Los grandes nombres de esta edición actuarán en los Jardines de las Vistillas. Celtas Cortos abrirá el festejo el jueves 13 a las 21:30 horas; Regreso a los 80, con Los Refrescos y Modestia Aparte, llegará el viernes 14 a las 21:00; DePol actuará el sábado 15 a las 21:30, y Miss Caffeina cerrará la programación el domingo 16 a la misma hora. La plaza de la Paja ofrecerá una programación paralela con la Orquesta Tucán, Eva Martí, La Plazuela y Karavana, además de actuaciones castizas y sesiones de DJ. El acceso a estos conciertos será gratuito hasta completar el aforo disponible en cada recinto.

La procesión de la Virgen de la Paloma

La jornada del 15 de agosto conserva los actos que explican el origen y el carácter de las fiestas. Tras la ofrenda floral y la misa solemne, los Bomberos de Madrid bajarán el cuadro de la Virgen a las 14:15 horas. Esta tradición está relacionada con la especial vinculación de la Virgen de la Paloma con el cuerpo municipal. Y luego podremos seguir la procesión que como marca el programa comenzará a las 19:30 horas desde la iglesia situada en la calle de la Paloma y recorrerá varias vías de La Latina.