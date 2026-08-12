La AEMET manda un aviso a España por lo que llega hoy y no tiene nada que ver con el eclipse: «Peligro extremo»

El aviso de la AEMET ante lo que llega hoy a España no tiene nada que ver con el eclipse, existe peligro extremo que puede cambiarlo todo. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que podría acabar pasando en un día 12 de agosto que todos vamos a recordar y lo haremos de tal forma que tocará estar preparados para lo inesperado. Nos vamos a sumergir de lleno en un tiempo que puede hacer que veamos el eclipse desde otro punto de vista.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos datos que ponen los pelos de punta, de la mano de una previsión del tiempo que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca. En concreto con ciertas novedades que pueden complicar un poco lo que podría pasar en breve. Con la mirada puesta a un peligro extremo que puede acabar siendo un riesgo para todos. Es hora de saber qué es lo que pasará en este día en el que podría acabar pasando casi de todo.

No tiene nada que ver con el eclipse

Todo el mundo está pendiente de un eclipse que puede hacer realidad un cambio de tendencia en el tiempo que nadie hubiera esperado. En especial en estos días en lo que realmente, tocará empezar a ver llegar un importante cambio de ciclo que puede ser esencial.

Este peligro que tenemos desde que empezó el verano se incrementa con el paso de las horas y de los días. No baja, sino todo lo contrario. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que podría pasar en breve, con una alerta que vuelve a convertirse en nuestra peor pesadilla.

La llegada de este eclipse podría acabar de darnos una serie de datos que son los que nos sumergirán de lleno en lo peor de esta temporada. El tiempo parece que no quiere darnos ni un respiro, ni durante el día más esperado del año, este eclipse que podría acabar generando un problema mayor.

Somos conscientes de que estamos viviendo el verano más caluroso de los últimos tiempos. Algo que quizás se seguirá viendo en un día de agosto en el que el tiempo sigue siendo protagonista en unas jornadas cargadas de actividad.

Manda un aviso la AEMET por lo que llega hoy

Hoy mismo tocará enfrentarse a una serie de cambios que pueden convertir ese día a día en algo muy distinto. Vamos a estar pendientes de un cielo que, sin duda alguna, nos va a dar alguna que otra sorpresa, pero también, nos volverá a sumergir en lo peor de un verano muy intenso.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, con unos días de altas temperaturas. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia general a despejar. Esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia, del Cantábrico y de Alborán, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, donde se podría dar alguna tormenta o chubasco, más probable en el Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. También puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posible calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura.

La máximas ascenderán de forma ligera excepto en el Estrecho, y pocos cambios en los litorales e islas. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayoría de la Península, salvo el Cantábrico, litorales y montañas. Podrán rebasar los 40 en el Ebro y en los valles del sudoeste. Mínimas en aumento ligero, salvo en el este y en las islas, donde no se esperan cambios. Noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, nordeste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes en las sierras del este Andalucía, norte de Murcia y este de castilla la Mancha. Temperaturas significativamente elevadas en prácticamente toda la Península y Baleares, excepto los litorales. Alisio en Canarias con intervalos fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, con levante moderado en el Estrecho, del norte en los litorales de Galicia y del nordeste en los litorales del sudeste. Viento flojo en el resto, predominando la componente este en Baleares y vertiente mediterránea, la norte en Galicia, las brisas en el Cantábrico y la oeste en el resto».