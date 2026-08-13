Activado el aviso amarillo de la AEMET para Canarias hoy jueves 13 de agosto por subida de las temperaturas y cielos nubosos en estas zonas

Este jueves 13 de agosto llega una subida de las temperaturas y cielos nubosos en estas zonas, se activa el aviso amarillo de la AEMET para Canarias. Es hora de empezar a prepararse para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Llega un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un giro radical que hasta este momento quizás no sabíamos que teníamos por delante.

Esta situación que afecta al resto de la península también tiene un importante impacto en unas islas Canarias en las que se activa el aviso amarillo. Este jueves 13 de agosto se espera una importante subida de las temperaturas que puede acabar siendo el que nos acabará afectando de cerca. Es hora de saber qué puede pasar en uno de los destinos de vacaciones donde más personas esperan encontrar una estabilidad que se traduce en un aumento de las temperaturas, pero también, puede generar algunos cielos nubosos en estas zonas del país. Este aviso amarillo de la AEMET puede cambiarlo todo con esta previsión del tiempo.

La AEMET no duda en activar el aviso amarillo en Canarias

Las Canarias son una de las zonas del país en las que podremos empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, nos afectarán de lleno. Una situación que puede complicarse por momentos y que, sin duda alguna podría convertirse en la antesala de algo más.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días que, hasta el momento, nadie hubiera visto llegar a una zona del país en la que todo puede ser posible. Son días de cambios y de atender determinados detalles que quizás hasta el momento desconocíamos.

El verano nos está dando una serie de fenómenos que pueden acabar siendo los que nos darán un giro radical importante en zonas que tradicionalmente las cifras pueden complicarse por momentos. Las Canarias acaban siendo uno de los puntos del país en los que acabaremos viendo llegar un nuevo aumento de las temperaturas.

Ese calor intenso que afecta a la península acabará extendiéndose y lo hará de tal forma que nos sumergirá en lo peor de unas fechas en las que todo puede acabar siendo posible.

Subida de las temperaturas y cielos nubosos en estas zonas

Cielos nubosos y subida de las temperaturas en estas zonas, los expertos no dudan en lanzar una alerta amarilla ante lo que puede pasar en una de las zonas más turísticas de nuestro país, que también en verano recibe una gran cantidad de visitantes, las Canarias.

Tal y como explica esta previsión de la AEMET: «Cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con apertura de algún claro durante la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos en la vertiente oeste a primeras y últimas horas, poco nuboso el resto del día con algún intervalo de nubosidad alta. Poco nuboso o despejado en cumbres y resto de vertientes. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso en costas, que será moderado en medianías y zonas altas del las islas montañosas. Se superarán los 34 °C en cumbres y medianías orientadas al este, sur y oeste de Gran Canaria, y localmente los 37 °C. Se superarán los 32 °C en el interior sur de Fuerteventura y en medianías del sur de Tenerife y La Gomera, sin descartar los 34 °C localmente. Viento moderado del nordeste, siendo fuerte en litorales sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día».

Las alertas estarán activadas: «Se superarán los 34 °C en cumbres y medianías del oeste, sur y este de Gran Canaria, pudiendo alcanzarse localmente los 37 °C en puntos de medianías. Probables rachas muy fuertes en litorales sudeste y noroeste de las islas montañosas».

La previsión para el resto de España sigue con esta previsión: «Se espera un aumento de la inestabilidad. No obstante, por la mañana los cielos permanecerán poco nubosos en general excepto en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria, que junto con el litoral de Alborán tendrán nubes bajas, que tenderán a ser más persistentes que días anteriores y con precipitaciones en el Cantábrico. Este día, las nubes de evolución se darán de forma más generalizada en el interior peninsular, dejando chubascos y tormentas en zonas montañosas del norte y, sobre todo, en el interior del tercio oriental peninsular. Estas tormentas pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de rachas muy fuertes y granizo. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posibles bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán. Temperaturas en descenso en la Península, sobre todo las máximas en el norte, donde los descensos pueden ser notables, y en menor medida en zonas altas del este. Pocos cambios para las mínimas en la mitad sur. También pocas variaciones de las temperaturas en ambos archipiélagos».