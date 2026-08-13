Alerta especial de la AEMET para Andalucía hoy por corrientes peligrosas y lluvias: piden extremar las precauciones

Corrientes peligrosas y lluvias llegan hoy a Andalucía, la AEMET no duda en lanzar una alerta especial ante lo que está por llegar. El tiempo en esta recta final de una de las semanas más intensas de los últimos tiempos. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará un giro radical en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Después de unas temperaturas que se han disparado por todo lo alto, puede que acabemos teniendo en mente un giro radical que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de poner en práctica un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un motivo para ver en Andalucía un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estas próximas jornadas el tiempo se convierte en una auténtica pesadilla en unos días en los que todo puede ser posible. La inestabilidad acabará siendo lo que romperá una tendencia al alza de este tipo de tendencia que nos ha dejado en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Piden extremar las precauciones ante una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Piden extremar las precauciones

La previsión del tiempo se está convirtiendo en una auténtica pesadilla, lo que nos espera en Andalucía en esta recta final de la semana es algo que quizás no esperaríamos. Este verano estamos teniendo unas cifras que pueden convertirse en un auténtico récord.

No es de extrañar que tengamos que estar pendientes de determinados detalles que hasta el momento no habíamos visto llegar. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos producido con tanta intensidad y que puede hacer incluso que cambiemos de planes.

Con un cielo que parece que amenaza por momentos, en especial, en determinadas zonas del país. Andalucía será una de las zonas más afectadas por este tipo de fenómenos que pueden acabar generando un cambio de ciclo importante en estos días.

Vamos a poner rumbo al final del verano que año tras año parece que se convierte en una realidad a la que tocará enfrentarse. Para muchos es algo que esperaríamos, pero para otros, también marca el final de unas vacaciones que nadie hubiera imaginado que acabarían con este fenómeno meteorológico causando estragos.

La AEMET activa esta alerta especial para Andalucía hoy por corrientes peligrosas y lluvias

Los expertos de la AEMET no dudan en activar una alerta ante lo que está por llegar, una importante alerta que puede cambiarlo todo. Andalucía se prepara para una serie de corrientes peligrosas y lluvias que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos en general poco nubosos. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, sin descartar bancos de niebla. Nubosidad de evolución diurna en el interior oriental y sierras del resto, con chubascos y tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, con mayor probabilidad en las sierras. Temperaturas máximas sin cambios; mínimas en ascenso en la vertiente atlántica y sin cambios el resto. Vientos flojos a moderados, de levante en el litoral mediterráneo y variables en el resto, predominando la componente sur durante la tarde. Levante moderado en el Estrecho, ocasionalmente fuerte».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas y chubascos en el interior oriental, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. Temperaturas significativamente altas en la vertiente atlántica».

Lo peor podría llegar también al resto de España: «Se prevé una situación de cierta estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados y un episodio de altas temperaturas. Únicamente en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas, con probables bancos de niebla matinales y una tendencia general a despejar. Esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia y del Cantábrico, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior y del tercio oriental, donde se esperan tormentas y chubascos, más probables en las montañas del tercio este, especialmente en las sierras Ibéricas y Béticas oriental. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posible calima ligera en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas máximas, sin cambios significativos, salvo algún aumento ligero en el nordeste y en Canarias y algún descenso también ligero en el Cantábrico. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayoría de la Península, salvo el Cantábrico, litorales y montañas. Podrán rebasar los 40 en los valles fluviales del sudoeste y puntualmente en el Miño y zonas de la meseta sur. Mínimas en aumento ligero. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, nordeste peninsular y en las islas, y puntualmente en litorales y zonas bajas del norte, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo».