Primera jornada y primera chapuza en la Liga de Tebas: aplazado el Celta – Osasuna

La primera jornada de La Liga está marcada por una noticia especialmente llamativa. El encuentro entre el Celta y el Osasuna ha sido aplazado debido a una enfermedad que ha afectado al césped de Abanca Balaídos, que en estos momentos no se encuentra apto para que los jugadores salten al campo. Finalmente, el encuentro se disputará el próximo jueves, 27 de agosto.

La competición nacional ya ha tenido varias polémicas antes de que el balón empiece a rodar, ya que el Rayo Vallecano tampoco podrá jugar en su estadio. En el caso del equipo gallego, fueron ellos quienes solicitaron el cambio de fecha, aunque el Osasuna quería disputar el encuentro en primera instancia. Las entradas seguirán siendo válidas, pero el coste de los desplazamientos y organización son consecuencias que afectarán a los visitantes.

Comunicado del Celta

LaLiga acordó esta mañana, en coordinación con ambos clubes y la RFEF, aplazar el encuentro que debía enfrentar al Celta y al CA Osasuna el próximo domingo en Abanca Balaídos debido a una enfermedad que ha afectado al césped del estadio, que en estos momentos no se encuentra apto para la práctica del fútbol.

La semana pasada se realizó una visita técnica por parte de LaLiga en la que se validaron los trabajos realizados para erradicar la enfermedad que afectaba al césped y se certificó que el campo cumplía los parámetros de calidad y seguridad exigidos para la práctica deportiva. Las condiciones climáticas de los últimos días han producido un efecto adverso en la buena evolución que estaba teniendo el terreno de juego y ha propiciado la decisión de suspender el encuentro.

El partido se jugará finalmente el próximo jueves, 27 de agosto, a las 20:30 horas.

Las entradas despachadas para este partido ante Osasuna siguen siendo totalmente válidas para el nuevo horario, por lo que no será necesario realizar ninguna gestión adicional. Para cualquier duda o consulta relacionada con las entradas, podrá ponerse en contacto a través del correo [email protected] o en el Área Celtista.

El Celta lamenta las molestias e inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar a todos los aficionados que ya habían organizado su jornada para acompañar al equipo en este inicio de la competición, y agradece la comprensión ante esta circunstancia excepcional.