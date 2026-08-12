Medios británicos alertan por lo que podría pasar en España durante el eclipse solar: «Existe el temor de que el volumen de tráfico pueda dificultar el acceso de los vehículos de emergencia»

Varios medios de rigor británicos han lanzado varios avisos por el alto volumen de tráfico que se producirá durante el momento del eclipse. Los expertos vaticinan un movimiento masivo por carretera para acceder a los mejores sitios donde ver el eclipse solar en España. Esto puede generar varios atascos que podrían dificultar a los servicios de emergencia en sus labores.

«La afluencia masiva de personas a España para presenciar el eclipse solar podría provocar incendios forestales aún más devastadores», titula uno de los medios más prestigiosos de Gran Bretaña, dado que, según se informa en el artículo, «el calor implacable y la escasez de lluvias han elevado el riesgo por posibles incendios forestales».

¿Por qué puede suponer un riesgo el eclipse en España?

Fuentes policiales afirman que «este miércoles se realizarán aproximadamente en torno a 1,5 millones de desplazamientos extra en coche, y existe el temor de que el volumen de tráfico pueda dificultar el acceso de los vehículos de emergencia». Una labor que puede ser necesaria debido al gran riesgo de incendios que hay en España. Ante la gran cantidad de desplazamientos hacia zonas de la naturaleza donde el pasto puede estar seco, esto supone un riesgo de incendio extra.

Un verano con calor masivo, que ha hecho que la vegetación se seque en mayor medida, por lo que las llamas pueden generarse más fácilmente. Es por ello que se insta a los españoles a facilitar el acceso de los servicios de emergencia a las zonas donde se requiera su actuación.

Un verano con cifras de incendios récord

El verano en España ha quedado marcado por la ferocidad de los incendios, como el incendio más grande de la historia en España, el formado en Ávila y que derivó hacia la Comunidad de Madrid; ardieron cerca de 75.000 hectáreas. Un incendio en el que llegaron a detectarse más de 1.000 focos de calor. Es por ello que, ante la gravedad de la situación, los medios británicos ponen el foco en el riesgo de que pueda volver a suceder algo parecido.

Sin embargo, el de Madrid no ha sido el único gran incendio que ha asolado la península. Otras provincias como Segovia o Almería están viviendo también auténticos infiernos debido a la gran cantidad de incendios que se producen en sus territorios. Una labor de proteger los entornos naturales que podría ser dificultada por el desplazamiento masivo de personas ante el eclipse.