El incendio de Ávila ya es el mayor de la historia de España: 50.000 hectáreas calcinadas en Burgohondo

El incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila) ya ha calcinado 50.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor registrado en España. Pero la magnitud de la emergencia va mucho más allá de ese único frente: si se suman los grandes incendios que permanecen activos en Ávila, Madrid y Toledo, la superficie arrasada por las llamas alcanza ya las 77.000 hectáreas.

Mientras algunos focos se encuentran ya «consolidados» y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, califica de «muy positiva» la evolución de los incendios del centro de España, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, insiste en que la situación sigue siendo «compleja». Sin embargo, el incendio de Burgohondo se ha reactivado durante la tarde de este domingo por el viento, con dos focos principales en Casillas y Mijares, donde se concentra buena parte del operativo de extinción.

España afronta una de las mayores emergencias por incendios forestales de los últimos años. Los grandes fuegos declarados en lo que va de año han calcinado ya 152.678 hectáreas, seis veces más que en el mismo periodo de 2025, cuando la superficie afectada se situó en 24.133 hectáreas. Son 32 los grandes incendios forestales registrados desde enero y, solo en las últimas 24 horas, el terreno devastado por las llamas ha aumentado en 21.565 hectáreas.

Nunca antes un incendio había alcanzado las dimensiones del declarado en Burgohondo. Sus 50.000 hectáreas calcinadas superan las 37.765 que ardieron en agosto del pasado año en Larouco, Quiroga y Oencia, entre Ourense, Lugo y León, el mayor fuego registrado hasta ahora.

Un incendio histórico dentro de una emergencia que afecta a tres provincias

Las 50.000 hectáreas corresponden exclusivamente al incendio declarado en Burgohondo. Sin embargo, el balance de la emergencia es aún mayor. A esa superficie se suman las más de 25.000 hectáreas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste de Madrid y otras 2.000 en la provincia de Toledo. En total, los tres grandes incendios del centro peninsular elevan la superficie arrasada hasta las 77.000 hectáreas, dentro de un perímetro de 280 kilómetros.

La evolución del incendio ofrece, no obstante, algunos signos favorables. Desde el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la evolución en el control de los incendios declarados de emergencia nacional está siendo «muy positiva» y destacó que algunos focos ya se encuentran consolidados.

Ese mismo mensaje trasladó horas después la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Aunque insistió en que la situación sigue siendo «compleja», defendió que actuar «unidos» y con «anticipación» resulta «fundamental» para contener el avance de las llamas.

La evolución del incendio dio un nuevo giro durante la tarde del domingo. Según informó la Consejería de Medio Ambiente, el fuego de Ávila se reactivó «con fuerza» por efecto del viento y mantiene dos focos principales en Casillas y Mijares, en la parte alta de la sierra, donde se concentra la mayor parte de los medios de extinción. El incendio presenta «virulencia, fuerza y rapidez», con pavesas que adelantan al operativo y «crean otro frente» en su avance.

Durante la madrugada, los efectivos desplegados en el incendio forestal de la Sierra Oeste madrileña continuaron las labores de consolidación del perímetro en una noche condicionada por el viento. Un total de 50 medios terrestres trabajaron para afianzar los avances logrados durante la jornada anterior.

El jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente coronel Alfonso Arribas, explicó que ese trabajo permitió avanzar «bastante» en la estabilización del gran incendio que afecta a Ávila y Madrid, aunque todavía permanecían «unas cabezas activas» sobre las que se concentrarían los esfuerzos. Sin embargo, durante las horas centrales de la tarde, el incendio se reactivó «con fuerza» por efecto del viento, con dos focos principales en Casillas y Mijares, en la parte alta de la sierra, donde se concentra la mayor parte de los medios de extinción. Según la Consejería de Medio Ambiente, el fuego presenta «virulencia, fuerza y rapidez», con pavesas que adelantan al operativo y «crean otro frente» en su avance.

Cerca de 90.000 personas afectadas por las llamas

La magnitud del incendio no solo se mide en hectáreas calcinadas. Los fuegos que afectan a Ávila, Madrid y Toledo alcanzan ya a 89.763 personas. De ellas, 59.896 han tenido que abandonar sus casas, mientras que otras 29.867 permanecen confinadas en sus viviendas.

El incendio de la Sierra Oeste madrileña afecta a unas 50.741 personas, con 29.609 evacuados y 21.132 confinados. En Ávila, el fuego deja alrededor de 34.000 afectados, de los que unas 25.087 personas han sido desalojadas y cerca de 8.735 permanecen confinadas. En Toledo, las llamas han obligado a evacuar a unas 5.200 personas.

En Ávila permanecen evacuados 16 municipios, con cerca de 40.000 personas afectadas, mientras otros tres continúan confinados, con alrededor de 8.000 vecinos, según el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Castellón mantiene otro gran frente activo

Mientras el centro peninsular concentra el mayor incendio registrado en España, el fuego declarado en Vall de Uxó (Castellón) continúa fuera de control.

Las llamas han calcinado ya más de 4.300 hectáreas y mantienen un perímetro de 40 kilómetros. El incendio ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas de casi una veintena de municipios y mantiene desplegados unos 450 efectivos y una veintena de medios aéreos.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, señaló que el incendio no parece haberse producido por causas naturales, aunque precisó que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

La Mierla deja atrás la fase más crítica

Frente a los grandes frentes todavía activos, la evolución del incendio de La Mierla (Guadalajara) permite abrir un escenario diferente. Este domingo se levantaron las medidas de evacuación y confinamiento después de que, durante los últimos días, se autorizara de forma escalonada el regreso de los desalojados.

Este incendio afectó a 32.000 hectáreas, obligó a evacuar 34 pueblos y provocó el desalojo de más de 1.200 personas.

Un detenido mientras continúa el operativo

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por un presunto delito de incendio forestal relacionado con el fuego de Burgohondo, y la Junta de Castilla y León anuncia que se personará como acusación en el procedimiento.

Mientras la investigación avanza, el dispositivo de extinción concentra buena parte de sus esfuerzos en los dos focos principales reactivados en Casillas y Mijares, donde el viento ha complicado la evolución del incendio. En las labores participan medios procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con efectivos aportados por once comunidades autónomas y cuatro ayuntamientos y entidades locales.

El apoyo de los Reyes

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitaron el puesto de mando de Navalcarnero, donde el monarca destacó la coordinación «ejemplar en todos los sentidos» de los servicios de emergencia, trasladó su apoyo y cariño a los damnificados y expresó su preocupación por la pérdida incalculable de patrimonio natural provocada por los incendios.

El Gobierno prepara la declaración de zona afectada

En paralelo a las labores de extinción, el presidente del Ejecutivo anunció que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto para declarar zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios castigados por el fuego.

La emergencia mantiene además 41 carreteras secundarias cortadas en las cuatro provincias afectadas: 14 en Toledo, 12 en Ávila, ocho en Madrid y siete en Castellón. Mientras algunos sectores del perímetro comienzan a consolidarse, el dispositivo sigue desplegado para contener unos incendios que ya han dejado el mayor fuego registrado en España y una campaña que supera las 152.000 hectáreas calcinadas.