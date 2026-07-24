La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila que avanza hacia Madrid

La Guardia Civil ha detenido este viernes a una persona como responsable del incendio forestal causado en la localidad de Burgohondo (Ávila), que ha provocado el confinamiento de más de 1.500 personas. Además, investiga a otra persona también como potencial causante de unos hechos para los que ambos sospechosos habrían utilizado maquinaria pesada en una zona prohibida.

La investigación, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la provincia de Ávila, ha determinado que el origen del incendio ha sido una chispa causada por el empleo de esta maquinaria pesada en la zona. Durante la inspección técnica ocular de la zona y tras realizar el informe técnico de causas, en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, se han observado indicios claros de actividad de dicha maquinaria pesada.

Los trabajos se estaban realizando en tiempo en el que la Junta de Castilla y León había decretado la prohibición de uso de maquinaria cuyo funcionamiento genere o pueda generar fuego en el monte. Además, los trabajadores carecían de autorización administrativa para los citados trabajos y estaban incumpliendo la orden que regula los medios de extinción que deben llevar la maquinaria cuyo funcionamiento pueda causar chispas.

Estas personas estaban realizando los trabajos en la zona, y se les atribuye un delito de incendio forestal, así como otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con los agravantes de que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o lugares habitados.

Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, ha mostrado este viernes su preocupación ante la posibilidad de que el incendio de Burgohondo, en su extensión habitual, pueda juntarse con los que se encuentran activos en la Comunidad de Madrid. «Queda muy poquito» para ello, ha advertido Sen, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Ambos dirigentes han llamado a la responsabilidad de la población ante una situación complicada, con cerca de 9.000 hectáreas quemadas y más de 1.500 evacuados, a los que se sumarán otras 100 personas en el entorno de la localidad abulense de Cebreros.