Incendios activos en España hoy, en directo: evacuados y última hora del fuego en Madrid y Ávila
La situación es especialmente grave en la Comunidad de Madrid y Ávila, donde se ha declarado la emergencia nacional
España afronta este viernes una de las jornadas más críticas del verano por la coincidencia de numerosos incendios forestales activos en varias comunidades autónomas. La situación es especialmente grave en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, donde se ha declarado la emergencia nacional ante la magnitud de los fuegos, la necesidad de coordinar medios de distintas administraciones y unas condiciones meteorológicas extremas marcadas por la ola de calor, las altas temperaturas y el fuerte viento.
Los incendios han obligado ya a evacuar a más de 10.000 personas, además de mantener confinados a miles de vecinos por el humo. Los focos más preocupantes se localizan en Madrid, Ávila, Toledo, León y Huelva, aunque este último ya ha sido estabilizado. Mientras los equipos de extinción continúan trabajando para frenar el avance de las llamas, las autoridades han reforzado los dispositivos de emergencia y la red sanitaria ante una jornada que se prevé especialmente complicada por el riesgo de propagación del fuego y su cercanía a núcleos urbanos.
Incendios activos en España hoy, en directo: evacuados y última hora del fuego en Madrid y Ávila
El BOE publica la declaración de emergencia nacional en Madrid y Ávila
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).
Los tres incendios que afectan a Madrid aún están sin perimetrar ni controlar
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila «como consecuencia de la evolución de los incendios forestales» ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila). Los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid seguían sin estar perimetrados ni controlados, pese a la efectividad de los trabajos nocturnos.
España afronta un viernes crítico por los incendios forestales
España vive una de las jornadas más complicadas del verano por la simultaneidad de varios incendios forestales que afectan a diferentes comunidades autónomas. La situación es especialmente grave en la Comunidad de Madrid y Ávila, donde se ha declarado la emergencia de interés nacional y más de 10.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Los equipos de extinción trabajan sin descanso mientras el calor extremo y el viento complican las labores para contener las llamas.
Al menos 24 carreteras secundarias que están cortadas en España
La DGT ha informado que son 24 las carreteras secundarias que están cortadas e «intransitables» en España a causa de los incendios, seis de ellas en la Comunidad de Madrid y quince en la provincia de Guadalajara.
En concreto, las vías secundarias que están cortadas al tráfico en la Comunidad de Madrid son la M-206, en el entorno de Loeches; la M-501 y la M-541, en Pelayos de la Presa; la M-507 y M-540, en Villa del Prado; y la N-403, a su paso por el término municipal de San Martín de Valdeiglesias.
En la provincia de Guadalajara, las quince carreteras cortadas están ubicadas en la Sierra Norte de la provincia; y también se ha limitado el acceso a vehículos en la TE-54, en La Cañada de Verich (Teruel); y en la A-475, a su paso por Villanueva de las Cruces (Huelva).