España afronta este viernes una de las jornadas más críticas del verano por la coincidencia de numerosos incendios forestales activos en varias comunidades autónomas. La situación es especialmente grave en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, donde se ha declarado la emergencia nacional ante la magnitud de los fuegos, la necesidad de coordinar medios de distintas administraciones y unas condiciones meteorológicas extremas marcadas por la ola de calor, las altas temperaturas y el fuerte viento.

Los incendios han obligado ya a evacuar a más de 10.000 personas, además de mantener confinados a miles de vecinos por el humo. Los focos más preocupantes se localizan en Madrid, Ávila, Toledo, León y Huelva, aunque este último ya ha sido estabilizado. Mientras los equipos de extinción continúan trabajando para frenar el avance de las llamas, las autoridades han reforzado los dispositivos de emergencia y la red sanitaria ante una jornada que se prevé especialmente complicada por el riesgo de propagación del fuego y su cercanía a núcleos urbanos.

Incendios activos en España hoy, en directo: evacuados y última hora del fuego en Madrid y Ávila