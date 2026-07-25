La Federación ofrece la residencia de la Ciudad del Fútbol para alojar a los afectados por los incendios

Los graves incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila han provocado que miles de personas hayan sido desalojadas de sus casas. Para ellos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto a su disposición la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Según informa la entidad en un comunicado, se habilitarán las habitaciones de la residencia de la Selección y se priorizará a los núcleos familiares en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social.

La iniciativa es en coordinación con el Ayuntamiento de Las Rozas y Protección Civil, dos entidades que están centralizando la acogida de los desplazados y «canalizando las necesidades logísticas y sociales» de las personas que han sido desalojadas de sus viviendas. De esta manera, ofrecerán su ayuda a aquellos que están viéndose afectados de manera directa por el fuego en los municipios de la Sierra de Guadarrama que han sido ya desalojados.

«La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto a disposición su residencia oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para alojar a familias vulnerables que han sido desalojadas de sus municipios debido a los graves incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y Castilla y León», informan en un comunicado.

La RFEF afirma se trata de una «iniciativa solidaria» y que está gestionada en coordinación directa con el consistorio del municipio donde se encuentran sus instalaciones, Las Rozas de Madrid, además de Protección Civil. Los incendios forestales han pasado a tratarse este sábado como uno único, con un mando unificado de la emergencia donde la UME ha asumido la dirección operativa.