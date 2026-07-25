El Bayern acaba con los rumores sobre Olise: «Tendrá un papel importante en nuestro equipo»

El nombre de Olise es uno de los que más fuerte ha sonado para salir de su club durante este mercado de fichajes. Durante la Copa del Mundo, el atacante galo fue relacionado con el Real Madrid y desde Francia llegaron a asegurar que quería fichar por el club blanco. Pero todos esos rumores se han quedado en eso y ya están totalmente apagados. El Bayern ha confirmado que seguirá y que le esperan ya de vuelta en el club cuando termine sus vacaciones.

El Bayern de Múnich ha confirmado este sábado que la puerta de salida para Olise este verano está totalmente cerrada. Tiene contrato hasta junio de 2029 y en el club bávaro cuentan con él. Es una estrella y lo consideran una pieza clave para volver a pelear por la Copa de Europa. El pasado curso se quedaron en semifinales después de eliminar al Real Madrid en cuartos y caer ante el campeón.

«¿Rumores del Real Madrid? Ese tema no nos concierne en absoluto», confirmó Christoph Freund, director deportivo del Bayern de Múnich este sábado tras la disputa de un partido amistoso del conjunto entrenado por Kompany. Esa puerta al conjunto blanco está claro que está cerrada a pesar de los rumores.

Pero el Bayern este sábado también ha confirmado que cualquier puerta de salida este verano está más que cerrada. Olise se queda en el equipo alemán: «Estamos deseando que Michael vuelva de sus vacaciones. Desempeñará un papel importante en el Bayern esta temporada, al igual que lo hizo la temporada pasada».