Las camisetas del Real Madrid en la temporada 2026-27: dónde comprarlas y cuánto cuestan

El Real Madrid ya ha presentado las equipaciones que lucirá durante la temporada 2026-27. La nueva colección diseñada por Adidas apuesta por combinar tradición, elementos históricos del club y un diseño con guiños al lujo, dando forma a tres camisetas con una identidad propia. La primera mantiene el clásico blanco madridista, la segunda apuesta por un elegante verde oscuro y la tercera –que aún no es oficial– recupera un color muy demandado por la afición: el rosa.

Las nuevas camisetas llegan además en un verano marcado por el estreno del proyecto liderado por José Mourinho y por el inicio de una nueva campaña en la que el conjunto blanco buscará volver a competir por todos los títulos. La colección incorpora detalles inspirados en el escudo del club, referencias retro y diferentes versiones para hombre, mujer y niño, además de modelos Authentic.

Dónde se pueden comprar las nuevas camisetas del Real Madrid

Las nuevas camisetas del Real Madrid 2026-27 ya están disponibles en la tienda oficial del club, donde pueden encontrarse las distintas versiones de la colección, tanto en las tiendas físicas como online. Además de otros canales oficiales como Adidas o diferentes distribuidoras de ropa deportiva.

Actualmente se comercializan tanto la primera como la segunda equipación, además de numerosos productos derivados, entre ellos camisetas de manga larga, modelos Authentic, versiones específicas para mujer, niño, bebé e infantil, conjuntos completos, pantalones, medias e incluso la equipación de portero.

La primera equipación puede adquirirse con los detalles oficiales de la Champions League y está disponible en diferentes tallas para hombre, mujer y categorías inferiores.

En el caso de la segunda equipación verde, el catálogo incluye una amplia variedad de versiones, desde la camiseta Authentic para adultos hasta conjuntos completos infantiles, pasando por modelos cropped para mujer, equipaciones de manga larga o prendas específicas para porteros.

Respecto a la tercera camiseta, Adidas y el Real Madrid tienen previsto su lanzamiento durante el mes de agosto.

Cómo comprar las camisetas del Real Madrid

La colección oficial del Real Madrid para la temporada 2026-27 puede adquirirse escogiendo entre diferentes acabados y versiones según el tipo de producto.

Los aficionados pueden elegir entre la versión réplica o la Authentic, idéntica a la utilizada por los futbolistas. Además, existen modelos adaptados para hombre, mujer, niño, bebé e infantil, así como camisetas de manga corta o larga.

La tienda online del Real Madrid es shop.realmadrid.com.

Precio de las camisetas del Real Madrid

Los precios de las nuevas camisetas del Real Madrid varían en función de la versión elegida y del tipo de prenda. La primera equipación salió a la venta con un precio aproximado de 100 euros para la versión réplica de adulto, mientras que la camiseta Authentic parte desde 150 euros.

En la tienda oficial del club, la segunda equipación verde presenta distintos rangos de precio. La camiseta de hombre comienza desde 100 euros, mientras que la versión Authentic tiene un precio desde 150 euros.

Cabe destacar que las camisetas de manga larga elevan ligeramente su coste. La versión estándar parte desde 110 euros y la Authentic alcanza los 160 euros.

En la colección femenina, la camiseta estándar tiene un precio desde 100 euros, mientras que la Authentic se sitúa desde 150 euros. También existe una versión cropped disponible desde 85 euros.

Para los más pequeños, la camiseta infantil comienza desde 75 euros, mientras que la de manga larga tiene un precio desde 85 euros. Los conjuntos infantiles parten desde 70 euros, los de niño desde 110 euros y los conjuntos para bebé pueden adquirirse desde 60 euros.