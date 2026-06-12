Adidas financia un galáctico

El Real Madrid ha recibido una de las mejores noticias posibles fuera de los terrenos de juego. Adidas y el club blanco han alcanzado un acuerdo para prolongar una relación histórica que seguirá uniendo a ambas entidades durante la próxima década. La renovación del contrato con la marca deportiva supone una auténtica lluvia de millones para las arcas madridistas y permitirá a la entidad afrontar con todavía más fuerza los retos deportivos que tiene por delante.

El acuerdo, anunciado oficialmente por el club el pasado miércoles, amplía la alianza entre ambas partes durante diez años más y confirma la continuidad de una relación que comenzó en 1998. Desde entonces, Adidas ha acompañado al Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia, con la conquista de múltiples Champions, Ligas y títulos internacionales.

Pero más allá de lo sentimental, la operación tiene una enorme importancia económica. La nueva vinculación permitirá al Real Madrid ingresar una cantidad cercana a los 120 millones de euros. Incluso esa cifra podría aumentar considerablemente gracias a las variables incluidas en el contrato, relacionadas principalmente con el rendimiento deportivo y la explotación comercial de la marca. En los mejores escenarios, el club blanco podría acercarse a unos ingresos cercanos a los 150 millones por temporada.

Se trata de una inyección económica gigantesca que refuerza todavía más la posición del Real Madrid como la entidad futbolística más poderosa del mundo a nivel financiero. Un dinero que llega en un momento clave, justo cuando el club está inmerso en la construcción del nuevo proyecto liderado por José Mourinho.

Más dinero para acudir al mercado

La dirección deportiva ya ha comenzado a mover ficha. El Real Madrid ha cerrado las incorporaciones de Konaté y Dumfries para reforzar una plantilla que necesita ganar profundidad y competitividad. El central francés aterriza libre, mientras que por el lateral neerlandés se han abonado cerca de 20 millones de euros al Inter de Milán.

Sin embargo, nadie en Valdebebas considera que el trabajo esté terminado. Todo lo contrario. La intención es seguir explorando el mercado en busca de oportunidades que permitan mejorar todavía más el nivel de la plantilla.

Un ejemplo perfecto de ello fue la ofensiva lanzada por Julián Álvarez. El Real Madrid presentó una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por el delantero argentino. Una propuesta que fue rechazada por el conjunto rojiblanco, aunque en el Bernabéu consideran que la operación también cumplió parte de sus objetivos.

Si el Atlético hubiera aceptado, los blancos habrían incorporado a uno de los mejores delanteros del mundo. Al decir que no, los rojiblancos se han colocado en una posición comprometida de cara a futuras negociaciones y, además, han encarecido notablemente cualquier intento del Barcelona por hacerse con el jugador.

La alianza más exitosa del fútbol

Desde el club consideran que esta renovación con Adidas es mucho más que un acuerdo comercial. Ambas entidades definieron la nueva firma como la continuidad de «la alianza más exitosa del fútbol mundial», una relación que ha dado lugar a algunas de las camisetas más icónicas de la historia del deporte y que ha acompañado al Real Madrid en sus mayores éxitos.

Ahora, además, servirá para seguir construyendo el futuro. Porque el mensaje que sale del Santiago Bernabéu es claro: el Real Madrid no ha terminado de reforzarse. Y con el respaldo económico de Adidas, tendrá todavía más capacidad para acudir al mercado y seguir incorporando talento. El dinero ya está en las arcas. Y Florentino Pérez piensa utilizarlo para que el nuevo proyecto de Mourinho siga creciendo.