Mourinho tras su presentación con el Real Madrid: «Esto es más bonito que la primera vez»

José Mourinho lo tiene claro: «Esto es el top de una carrera para un entrenador». Estar en el Real Madrid es lo máximo. Son las palabras del técnico portugués tras su presentación oficial, realizada en un acto privado, sin prensa ni afición y con declaraciones únicamente a los medios oficiales del club blanco.

En ellas, Mourinho habla de su regreso al Real Madrid: «Desde el punto de vista profesional, es el top de una carrera de entrenador y seguramente para cualquier jugador también». Además, al plano profesional le añade también el personal: «Después tiene el lado, obviamente, emocional y afectivo. Es volver a casa».

«Es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador. Y ahora es este lado más emocional, afectivo, más bonito. Ahora soy uno de vosotros», ha añadido Mourinho, reconociendo que está más emocionado ahora que en 2010 cuando llegó.

El técnico portugués ha dejado claro que desde que se marchó -en 2013- «he sido siempre madridista. «Y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad. ¿Podéis imaginar lo que significa para mí? Trabajar para el Real Madrid. Y esto es una máxima que quiero que todos dentro de debemos la sigamos. Trabajar para el Real Madrid, que significa trabajar para vosotros», ha añadido José Mourinho en declaraciones al club.

José Mourinho ya ha sido presentado como entrenador del Real Madrid. Lo ha hecho en un acto privado, con Florentino Pérez y en el que ha firmado el contrato que le une al conjunto blanco hasta 2029. El técnico portugués lleva ya varias semanas ejerciendo de lo que es, entrenador, pero no ha sido hasta este martes, a cuatro días del inicio oficial de la temporada, cuando ha sido presentado.