Bernardo Silva, el ‘Modric’ de Mourinho

A falta de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, Bernardo Silva es la única incorporación del Real Madrid en el centro del campo. Una parcela que el equipo blanco, huérfano de un perfil similar desde la salida de Luka Modric, debía reforzar este verano. El portugués firmó como agente libre por el club merengue después de ganarlo todo con el Manchester City y librar incontables batallas contra su actual equipo. Con apenas dos semanas de trabajo a las órdenes de José Mourinho, Bernardo Silva ya apunta a titular en el estreno oficial del Real Madrid esta temporada.

El internacional luso ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada. Debutó ante el Ferencvaros en la segunda mitad y fue titular en los triunfos ante Deportivo de La Coruña y Schalke 04. En el Teresa Herrera formó pareja en el centro del campo con Eduardo Camavinga, mientras que Fede Valverde fue su acompañante en el último encuentro de preparación. Lo que no ‘tocó’ Mourinho fue la presencia de Bernardo Silva en el once, y parece que así seguirá de cara al encuentro de Liga ante el Espanyol.

El ex del Manchester City no ha necesitado adaptación para imponer su criterio en la medular merengue. Su capacidad para juntar pases, su esfuerzo e inteligencia en la presión y la veteranía que aporta tanto sobre el césped como en el vestuario han caído de pie en el Real Madrid. José Mourinho ha encontrado a su nuevo ‘Modric’ en su segunda etapa en el club. El técnico luso fue uno de los artífices del fichaje del croata en el año 2012. Como el legendario ’10’ madridista, Bernardo Silva también ha retrasado su posición con el paso de los años para terminar dirigiendo desde la medular.

Bernardo Silva libera a Arda Güler

La situación de Aurelien Tchouaméni le da a Bernardo Silva aún más opciones de ser titular en el comienzo del curso. El francés se ha perdido la pretemporada al completo por un problema físico que arrastra desde el Mundial, y esto lo ha aprovechado el nuevo centrocampista merengue para convencer a José Mourinho en los encuentros de preparación. Se espera que Tchouaméni esté disponible este fin de semana ante el Espanyol, pero la lógica apunta a que no regresará al once sin rodaje previo.

Uno de los principales beneficiados de la llegada de Bernardo Silva está siendo Arda Güler. El turco se ha liberado de responsabilidades en la construcción de juego, que ahora comparte con su nuevo compañero en la medular. La presencia de Bernardo le permite pisar la zona de tres cuartos con más frecuencia y explotar sus virtudes. El golpeo de Arda Güler y su imaginación para encontrar a los atacantes, especialmente a Kylian Mbappé, ha sido otra de las grandes noticias del Real Madrid en pretemporada.

Bernardo Silva apunta a ser un facilitador para muchas de las piezas del conjunto blanco en el centro del campo. Valverde, Tchouaméni y Camavinga sufren en la creación de juego, y con la presencia del luso les permite esconder sus carencias y potenciar sus virtudes a campo abierto y en la recuperación. Al mismo tiempo, el poderío físico de todos ellos ayudará a Bernardo a racionar sus esfuerzos y llegar en condiciones óptimas a los finales de partido. Su rendimiento en el inicio de temporada marcará los planes de José Mourinho para el centro del campo del Real Madrid.