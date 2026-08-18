Salen a la luz todos los secretos de Guardiola en el City: de las broncas en el vestuario a su divorcio

Pep Guardiola dejó el banquillo del Manchester City después de una década gloriosa y ahora Amazon Prime estrena un documental que desvela todos los secretos del entrenador catalán. ‘A Beautiful Obsession’ (Una hermosa obsesión) saca a la luz las grandes broncas de Guardiola a sus jugadores, incluso cuando confesó a sus chicos que se estaba divorciando. Todo ello antes de abandonar la entidad Citizen en verano de 2026.

Amazon Prime estrenará este 19 de agosto en Reino Unido un documental de cuatro episodios en el que se relatan los últimos días de Guardiola en el Manchester City. Sabedores de que después de renovar su contrato en 2024 sería el principio del fin del entrenador español en Mánchester, las cámaras comenzaron a acompañar al entrenador en todo momento para que los aficionados conocieran su día a día durante sus últimos meses en el Etihad. Y los resultados parece que han sido sobresalientes.

Por ejemplo, en este documental se podrá ver una gran bronca de Guardiola a sus jugadores después de que en noviembre de 2025 el City sucumbiera 0-2 en casa ante el Bayer Leverkusen. «Me siento triste. Me siento decepcionado conmigo mismo por las cosas increíblemente estúpidas que intento hacer para que os sintáis seguros, protegidos y con confianza. Me siento un puto estúpido. Llegué aquí a las ocho de la mañana, chicos. Pasé horas y horas intentando encontrar la manera de llegar a vuestro corazón. A vuestro corazón. Y cuando no lo consigo, es frustrante a nivel personal. No me devolvéis nada, chicos», le dijo a los jugadores después de que introdujera 10 cambios en el once para tener a los jugadores motivados.

«¿Sabéis qué va a pasar? Tendréis otro entrenador. Como vea una sola puta cara de tristeza al final de la temporada, os mato. Como vea vuestra puta cara quejándoos de algo cuando tomo decisiones, os mato, joder… Trabajad más duro, trabajad mejor, vivid mejor», les dijo en una bronca que prosiguió de la siguiente manera: «Se pueden perder partidos, pero es inaceptable esta falta de coraje, de pasión, de amor y de ganas de ganar. Cuando os saludo, me saludáis. Cuando os abrazo, me abrazáis. Yo vivo mi vida, mi divorcio… y mi familia está lejos por todos vosotros. ¿Y qué recibo a cambio? La puta actuación que habéis hecho, todos vosotros. Es una vergüenza, chicos. Joder, estoy realmente jodidamente harto. Cuando veo eso, me siento agotado. Vacío. Quiero dejarlo. Me siento solo. Cuando jugáis así, me siento solo».

Nothing is eternal. A Beautiful Obsession – a four-part docuseries on Pep Guardiola’s captivating final chapters at Man City – exclusively on Prime Video in the UK and Ireland from August 19. 📺 pic.twitter.com/EXedwQFUMs — Manchester City (@ManCity) August 13, 2026

De las broncas a la confesión del divorcio

The Sun también ha desvelado el extracto del documental en el que Guardiola confiesa a sus jugadores en el vestuario que se estaba divorciando de Cristina Serra, la mujer a la que conoció en 1994 y se casó en 2014. «Muchachos, quiero confesarles algo… Estoy divorciado de la mujer más hermosa del planeta. Es mi esposa… mi exesposa. La amo increíblemente. Pero perdimos la pasión», comenzó diciendo a sus jugadores.

«Por muchas razones, perdimos la pasión. La amo profundamente. Ella me quiere, sí, pero perdimos la pasión. Y así es como se juega al fútbol: juegas por algo que llevas dentro, pero ¿dónde está la pasión? En la vida, hagas lo que hagas, hazlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión», relató a sus futbolistas en el vestuario.