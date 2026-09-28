Luis Rojas, psiquiatra español: «Las mujeres maduras y mayores disfrutan más de la vida, con los años el cerebro adquiere facilidad para percibir lo positivo»

Cumplir años no tiene por qué significar perder la ilusión o disfrutar menos de la vida. De hecho, Luis Rojas, psiquiatra, sostiene que las mujeres maduras y mayores pueden experimentar una mayor tendencia hacia la positividad, relacionada con la manera en la que cambia la percepción de las emociones con el paso del tiempo. Esta afirmación conecta con un fenómeno estudiado por la psicología conocido como «efecto de positividad», aunque los investigadores advierten de que no se produce de la misma manera en todas las personas ni en todas las circunstancias.

El cerebro cambia con los años

El psiquiatra Luis Rojas ha defendido que el envejecimiento también puede traer consigo cambios en la manera de interpretar las experiencias. En una entrevista publicada en 2026, afirmó que las mujeres maduras y mayores disfrutan más de la vida y que, con los años, el cerebro adquiere una mayor facilidad para percibir lo positivo frente a lo negativo.

Esta idea guarda relación con investigaciones de la psicología cognitiva que han observado diferencias entre personas jóvenes y mayores en la atención que prestan a determinados estímulos emocionales. Los estudios han identificado en adultos mayores una tendencia a dirigir la atención hacia información positiva en determinadas tareas, aunque los científicos señalan que el fenómeno depende también de factores como la percepción del tiempo disponible y los objetivos emocionales de cada individuo.

Una nueva forma de entender la madurez

El envejecimiento es muy diferente de una persona a otra y está condicionado por la salud, las relaciones sociales, la autonomía, las circunstancias económicas y otros factores. Por eso, la edad cronológica por sí sola no permite determinar cuánto disfruta alguien de su vida.

En el caso de las mujeres, además, cualquier diferencia respecto a los hombres debe interpretarse con cautela. La afirmación de Luis Rojas se refiere a una tendencia que él destaca, pero no constituye una regla psicológica aplicable a todas las mujeres mayores. La investigación sobre envejecimiento muestra que dentro del grupo de personas mayores existe una enorme diversidad en experiencias, necesidades, emociones y condiciones de vida.

La reflexión de Luis Rojas apunta, en definitiva, a una idea sencilla, ya que con el paso de los años pueden cambiar las prioridades. Lo que durante la juventud parecía imprescindible puede perder importancia, mientras que las relaciones personales, los recuerdos agradables o los pequeños momentos cotidianos adquieren un mayor valor emocional.