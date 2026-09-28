Si tienes hojas de laurel secas en casa, tienes un auténtico tesoro: por qué hay que guardarlas siempre, para qué pueden servir y cuáles son sus beneficios

Casi todo el mundo tiene un bote de laurel en la cocina, pero cuando las hojas se secan y pasan meses ahí guardadas, lo normal es tirarlas sin pensarlo dos veces. Y sin embargo, ese gesto tan automático puede ser un error: el laurel seco todavía guarda un buen puñado de usos dentro de casa.

Su encanto no está solo en el guiso. Esta hierba conserva aceites naturales que le dan su olor tan característico, junto con propiedades que la tradición le atribuye desde hace generaciones. Antes de deshacerte de esas hojas que te sobraron, merece la pena pararse a pensar en todo lo que aún te pueden dar, sobre todo teniendo en cuenta que no cuestan nada y que ya las tienes en casa.

Por qué merece la pena conservar las hojas de laurel secas

Ese aroma tan intenso del laurel viene de los aceites esenciales que concentra en la hoja. Con los meses puede ir perdiendo fuerza, sí, pero guardado en un bote hermético, en un sitio seco, fresco y sin luz directa, aguanta muchísimo mejor de lo que la gente cree.

Y ahí está la gracia: bien conservado sigue sirviendo para perfumar habitaciones, preparar mezclas caseras o darle otros usos por la casa, sin necesidad de tirarlo en cuanto deja de oler como el primer día. Un truco sencillo para comprobar si aún vale la pena es frotar una hoja entre los dedos: si todavía desprende algo de aroma, tiene recorrido por delante.

Cómo aprovechar las hojas de laurel secas en casa

Como ambientador natural funciona de maravilla. Calentado suavemente, o mezclado con canela y piel de cítricos, suelta un olor precioso que perfuma cualquier rincón. Muchas casas tienen un pequeño recipiente con hojas en la cocina, el salón o el armario, sin necesidad de ambientadores comprados.

También sirve para espantar bichos. Dejar hojas secas en cajones, alacenas o cerca de los alimentos guardados puede mantener alejados algunos insectos, gracias a lo fuerte de su olor. No sustituye a un buen producto antiplagas, claro, pero suma como truco casero, y es habitual verlo entre quienes prefieren evitar químicos en la despensa.

Y en la cocina, mientras conserve buen aspecto y olor, el laurel sigue rindiendo igual que siempre: guisos, estofados, sopas, caldos, salsas, conservas, adobos… Eso sí, retira siempre la hoja antes de servir, porque su textura es dura y no está pensada para comerse.

Usos tradicionales del laurel y cómo saber si todavía sirve

Desde hace siglos el laurel va de la mano de la protección, la abundancia y la buena suerte en distintas culturas. Por eso no es raro encontrar a quien guarda hojas secas en tarros, bolsitas de tela o algún rincón concreto de la casa, ya sea por ritual familiar o simplemente para atraer prosperidad.

Antes de volver a usarlas conviene mirarlas de cerca: tienen que mantener ese verde amarronado natural, un olor reconocible y una textura seca, sin nada de humedad. Si ves moho, manchas raras, mal olor o notas la hoja húmeda, mejor tirarlas directamente y no arriesgarte.