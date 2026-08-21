Colocar un vaso de agua caliente dentro del microondas junto al recipiente de comida fría: para qué sirve y qué beneficios tiene

El vaso de agua caliente en el microondas puede convertirse en un aliado para recalentar determinados alimentos. Este sencillo truco casero busca solucionar uno de los problemas más habituales al utilizar este electrodoméstico: que la comida quede caliente en algunas zonas, pero fría o demasiado seca en otras.

Aunque el microondas permite calentar los alimentos en pocos minutos, el resultado no siempre es uniforme. En ocasiones, los bordes terminan endurecidos mientras el interior apenas ha alcanzado temperatura. Añadir un vaso de agua puede ayudar a crear un ambiente más húmedo durante el calentamiento.

Por qué poner un vaso de agua caliente junto a la comida ayuda a calentarla mejor

La clave está en el vapor que genera el agua cuando se calienta dentro del microondas. Al colocar un vaso con agua caliente junto al recipiente de comida, se crea un ambiente más húmedo en el interior del aparato que puede ayudar a conservar la humedad de los alimentos.

Esto resulta especialmente útil cuando se recalientan platos que tienden a resecarse. El agua aporta humedad mientras la comida recibe el calor, lo que puede ayudar a que la superficie no quede tan seca o endurecida.

El truco puede ser útil, por ejemplo, con alimentos que después de pasar por el microondas pierden parte de su textura. En lugar de limitarse a aumentar el tiempo de calentamiento, algo que puede terminar resecando todavía más los bordes, se incorpora humedad al proceso.

Además, este método puede mejorar la experiencia al recalentar, aunque no elimina por completo otro problema habitual de los microondas: la distribución irregular del calor.

Las ondas no se reparten de manera idéntica por todo el interior del aparato. Por eso pueden aparecer zonas en las que la comida recibe más energía que en otras. El vaso de agua no corrige por sí solo esas diferencias.

Para conseguir un calentamiento más uniforme, también es importante remover la comida a mitad del proceso cuando sea posible. En los platos con varias zonas o diferentes cantidades de alimento, repartirlo de forma adecuada puede contribuir a que se caliente mejor.

Otros trucos con un vaso de vaso de agua en el microondas

Este truco tiene otro posible uso relacionado con el descongelado en el microondas. Aunque muchos aparatos cuentan con una función específica para esta tarea, el proceso puede resultar irregular y, si se prolonga demasiado, algunas partes del alimento pueden comenzar incluso a cocinarse.

Introducir un vaso de agua junto al alimento puede ayudar a absorber parte de la energía de las microondas. De esta manera, el agua recibe una parte importante del calentamiento y puede contribuir a que el proceso sea menos agresivo para la comida.

Otra posibilidad es añadir una pequeña cantidad de agua al recipiente, siempre que el alimento y el recipiente lo permitan. En ambos casos, el objetivo es aportar humedad y favorecer un proceso más controlado.

Para descongelar, además, es preferible hacerlo por porciones y de forma interrumpida, comprobando el estado del alimento y separando las partes que ya se hayan ablandado. Esto permite evitar que algunas zonas permanezcan completamente congeladas mientras otras empiezan a calentarse.

Qué otros trucos ayudan a que el microondas caliente de forma más uniforme

La colocación de la comida también influye en el resultado. En los microondas con plato giratorio, las ondas no alcanzan todos los puntos de la misma manera. El movimiento del plato permite que el alimento pase por diferentes zonas durante el calentamiento.

Por eso, colocar el recipiente ligeramente hacia un lado, en lugar de dejarlo exactamente en el centro, puede hacer que recorra una trayectoria más amplia mientras gira. Aun así, esto no sustituye la necesidad de remover los alimentos cuando sea necesario.

Otro recurso consiste en distribuir determinados platos formando un anillo o una especie de «rosquilla», dejando libre la zona central. Esta disposición puede favorecer que el calor llegue de una forma más homogénea a preparaciones como arroz, pasta o guisos.