Ni aerotermia ni bomba de calor: el botijo de barro que enfriaba el agua en la España rural sin ningún aparato eléctrico

Cuando pensamos en calor, ahora la mente se nos va a toldos, neveras, congeladores, ventiladores y aires acondicionados. Sin embargo, hubo un tiempo en que en España no teníamos nada de eso, pero tirábamos de trucos muy eficaces para estar frescos en verano.

Quizás el más famoso sea el botijo, ya que ayudaba a beber agua fresca por mucho calor que hiciera. Según ha explicado el Museo del Botijo, el secreto de su funcionamiento está en el barro cocido sin vidriar que deja pasar una parte pequeña del agua hacia el exterior.

Al evaporarse, esa humedad roba calor al líquido que queda dentro. El resultado es agua varios grados más fresca que el ambiente, con el mismo principio físico que permite al cuerpo humano enfriarse al sudar.

Cómo funciona el tradicional botijo, para enfriar agua incluso cuando hace calor

Ahora tenemos trucos para ir más frescos, pero hubo un tiempo donde necesitábamos remedios para bajar la sensación térmica, ya que no había electricidad.

Para beber agua fría lo mejor era el botijo, especialmente para las jornadas en el campo y de trabajo al aire libre. Obviamente, no equivalía a echarle hielo, pero sí bajaba varios grados la temperatura.

El recipiente almacena el agua en el interior, mientras el barro poroso permite que una mínima cantidad salga hacia la superficie. Allí entra en contacto con el aire y se evapora poco a poco.

Cuando el agua pasa de líquido a vapor, necesita energía. Esa energía la toma en forma de calor del propio botijo y del agua que permanece dentro.

Por eso el botijo puede bajar la temperatura del agua varios grados respecto al ambiente. No enfría por aislamiento, sino por evaporación. Es una tecnología sencilla, antigua y bastante elegante.

El secreto científico para que el botijo enfríe el agua hasta en verano

El material es lo más importante, ya que un botijo vidriado o impermeable perdería buena parte de su sentido, porque impediría que el agua se filtrara hacia el exterior. El secreto están en que el barro cocido sin vidriar mantiene pequeños poros que permiten esa salida controlada.

No se trata de una fuga como la de un recipiente roto, sino que la humedad avanza lentamente hasta la superficie y allí se evapora. Cuanto mejor pueda circular el aire alrededor del botijo, más fácil es que el proceso continúe.

De hecho, el principio científico es el mismo que el del sudor humano. Cuando el cuerpo suda, la evaporación de esa humedad ayuda a retirar calor de la piel. En el botijo ocurre algo parecido porque la evaporación exterior absorbe calor y refresca el agua interior.

Es decir, el botijo aprovecha una propiedad física básica del agua y del barro poroso. Esa es la razón por la que pudo funcionar durante siglos mucho antes de que la electricidad llegase a las casas españolas.

Por qué el botijo sigue siendo eficaz como truco casero contra el calor

No debes pensar en el botijo como un competidor de la nevera o de un congelador. El valor está en su capacidad para refrescar el agua sin gastar energía ni depender de una instalación compleja.

Por ejemplo, en una terraza, en la piscina o para un uso puntual en un lugar donde no tengas una fuente de electricidad cercana es súper útil. El botijo aprovecha el aire, el barro y la evaporación. No hay factura asociada al gesto de llenar el recipiente.

No debes pensar en el botijo como una reliquia antigua, sino como una tecnología basada en la ciencia para refrigerar agua en prácticamente cualquier contexto.