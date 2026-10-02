Los albañiles avisan: colocar una malla de fibra de vidrio sobre el cemento es el mejor truco para impermeabilizar una terraza y evitar goteras

Una terraza puede tener las baldosas aparentemente intactas y dejar pasar agua al piso inferior cuando llueve, pero por suerte los albañiles tienen sus trucos para evitar filtraciones. Quizás el más famoso sea la malla de fibra de vidrio.

En concreto, los albañiles colocan mortero impermeabilizante flexible reforzado con la malla. Gracias a esta combinación, se evitan pequeñas fisuras siempre que los materiales sean compatibles y se apliquen correctamente.

El secreto está en cómo se incorpora el refuerzo, ya que la malla no actúa por pura magia. La verdadera función está en cómo trabaja dentro del revestimiento protector.

Cómo usan los albañiles las mallas para impermeabilizar terrazas

Hay que tener en cuenta que las terrazas están expuestas a diferencias de temperatura que pueden generar movimientos y fisuración. Por eso, los sistemas destinados a estos espacios necesitan unas prestaciones distintas de las de un simple mortero de regularización.

Justamente, la malla de fibra de vidrio ayuda a reforzar el revestimiento y a limitar los efectos de las microfisuras. No es que sustituya la reparación de una grieta importante ni que permita ignorar una junta estructural, pero es una medida de prevención ideal.

Una buena forma de saber si el albañil es bueno es fijarte en cómo elige la malla para tu terraza. Por ejemplo, en los revestimientos cementosos hay que usar refuerzos resistentes al medio alcalino, con las características que indique el fabricante.

Además, hay que colocar la malla de fibra de vidrio de manera integrada en el espesor del impermeabilizante, completamente recubierta. Si está a la vista, queda despegada o, simplemente, apoyada sobre el soporte, no te fíes de ese albañil.

Cómo impermeabilizar una terraza, según los albañiles

Antes de extender el producto hay que revisar la superficie y reparar las zonas degradadas.

Los huecos, las irregularidades y las partes sin consistencia deben resolverse con materiales adecuados, de manera que el revestimiento pueda adherirse sobre una base firme.

Según el sistema elegido, también puede ser necesario humedecer previamente el soporte, evitando los encharcamientos. Este paso debe seguir la ficha técnica, porque no todos los impermeabilizantes se aplican de la misma forma.

Después se extiende la primera capa y se incorpora la malla conforme al procedimiento indicado. La siguiente aplicación completa el recubrimiento, respetando el espesor, el consumo y los tiempos de espera establecidos.

Cuidado con añadir más agua a la mezcla para ahorrarte dinero: no facilitas el trabajo y estarás alterando las condiciones previstas.

Por qué mi terraza sigue filtrando agua al piso de abajo

Pese a que lo hagas todo bien, hay veces en las que el agua se sigue filtrando en la terraza. Generalmente, esto se debe a un encuentro mal resuelto.

Las esquinas, las uniones con paredes y las embocaduras de los desagües requieren detalles específicos, como bandas de impermeabilización o medias cañas compatibles con el conjunto.

De hecho, las juntas estructurales deben conservar su función y tratarse con la solución correspondiente. Cubrirlas sin más con mortero y malla no sustituye ese trabajo.

Por supuesto, también se debe respetar el curado y comprobar qué acabado necesita la impermeabilización. Algunos productos están concebidos para quedar protegidos bajo un revestimiento. Antes de ponerte a colocar baldosas, comprueba los plazos y elige un adhesivo compatible.