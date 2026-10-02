El mercado laboral español vuelve a ofrecer una de esas fotografías que permiten al Gobierno celebrar una cifra mientras otra, convenientemente colocada en segundo plano, cuenta una historia bastante menos triunfal.

Septiembre terminó con 23.587 parados más, hasta alcanzar los 2.379.505 desempleados registrados. El incremento mensual fue del 1%, con una subida especialmente llamativa entre los menores de 25 años: 21.411 jóvenes más en las listas del paro, un 12,77% de aumento.

Sin embargo, el relato del Gobierno no da motivos para alarmarse. El dato es, según el Ministerio de Trabajo, el nivel de paro más bajo registrado en un mes de septiembre desde 2007.

La otra mitad de la fotografía resulta todavía más peculiar: la Seguridad Social ganó 92.327 afiliados en septiembre, hasta alcanzar los 22,44 millones, el mayor incremento registrado jamás en un septiembre. Por lo que sí, hay más afiliados, pero también más parados al mismo tiempo.

La baza de la regularización

Y es ahí, en los afiliados, donde merece la pena indagar. Los 92.327 nuevos afiliados registrados en septiembre, 84.220 fueron trabajadores extranjeros. Es decir, alrededor del 91% del incremento mensual correspondió a este colectivo. Al cierre de septiembre había 421.306 afiliados procedentes del proceso extraordinario de regularización.

La propia explicación del Gobierno para el aumento del paro registrado va en la misma dirección: una parte de las personas regularizadas se incorpora ahora a los registros de empleo, lo que puede elevar simultáneamente las cifras de afiliación y de demandantes de empleo.

Porque cuando el Gobierno proclama que «nunca ha habido tantas personas trabajando en España», conviene recordar que buena parte del espectacular incremento mensual procede precisamente de personas que ya estaban trabajando, pero que ahora aparecen formalmente en las estadísticas tras el proceso de regularización.

No es exactamente que hayan aparecido 84.000 puestos de trabajo nuevos por arte de magia. Es que miles de trabajadores que estaban fuera del registro pasan ahora a formar parte de él.

Explicaciones para el paro

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha atribuido el incremento del desempleo fundamentalmente a la regularización. Según su explicación, cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en España pasan ahora a estar dadas de alta tanto en la Seguridad Social como en los servicios públicos de empleo.

Una explicación que tiene respaldo en los propios datos del proceso, pero que el mismo proceso que permite al Gobierno presumir de una afiliación récord contribuye a engordar las listas del paro registrado.

Malas noticias para los jóvenes

Y mientras el Gobierno celebra los máximos históricos de afiliación, hay un dato que resulta bastante menos cómodo, pero incluso más relevante. El paro juvenil aumentó en 21.411 personas en septiembre, hasta los 189.141 desempleados menores de 25 años.

El incremento mensual fue del 12,77%. Los servicios públicos de empleo también registraron aumentos en el desempleo de servicios, agricultura e industria. El paro solo bajó en construcción, mientras que el colectivo sin empleo anterior aumentó en 17.966 personas.

El paro total, además, creció en 15 comunidades autónomas. Andalucía sumó 6.733 desempleados, Madrid 2.773 y Galicia 2.746.

Afiliados con letra pequeña

Con todo esto, el Gobierno tiene sus motivos para destacar el máximo histórico de afiliación, pero la composición del crecimiento importa.

En septiembre, los extranjeros aportaron 84.220 nuevos afiliados, mientras que la afiliación masculina apenas aumentó en 1.468 personas. Las mujeres sumaron 90.859 afiliadas. Además, buena parte del aumento sectorial está relacionada con la vuelta del curso escolar ya que la educación incorporó más de 60.000 cotizantes.

Sin embargo, el Gobierno no comenta tanto los empleos que se van con el verano. Detrás del gran titular de los 92.327 nuevos cotizantes hay una mezcla de estacionalidad, regularización administrativa y creación efectiva de empleo.

España tiene hoy más afiliados que nunca sí, pero España acaba de sumar 23.587 parados en un sólo mes, con un incremento especialmente fuerte entre los jóvenes, mientras el Gobierno convierte un récord de afiliación parcialmente impulsado por la regularización administrativa en otro argumento para celebrar la política laboral.