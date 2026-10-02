En 2011 se estrenó una famosa serie sobre lobos huargos: 15 años después, aumentan un 420% los abandonos de la raza de perro que más se le parece

El estreno de Juego de Tronos en 2011 convirtió a los lobos huargos de la familia Stark en uno de los elementos más reconocibles de la ficción. Su parecido con el husky siberiano despertó el interés por esta raza, pero también tuvo una consecuencia menos conocida.

Algunos de los perros adquiridos durante aquella moda acabaron en refugios cuando sus propietarios descubrieron las exigencias que implica su cuidado.

El husky siberiano se hizo popular por su parecido con los lobos huargos

Durante las ocho temporadas de Juego de Tronos, los lobos huargos acompañaron a varios miembros de la familia Stark. Aunque las criaturas de la serie tenían un tamaño muy superior al de cualquier perro doméstico, su aspecto hizo que muchos espectadores asociaran su imagen con razas como el husky siberiano.

La popularidad de la ficción también tuvo un efecto sobre la demanda de estos perros. Algunos seguidores quisieron llevar a casa un animal que recordara a los protagonistas caninos de la serie, sin tener en cuenta que la apariencia de una raza no refleja necesariamente sus necesidades.

El husky siberiano fue criado para realizar actividad física intensa y trabajar en condiciones de frío. Por ello, necesita ejercicio y estimulación de forma habitual. Para determinados propietarios, asumir esas necesidades resultó más complicado de lo esperado.

¿Por qué aumentaron los abandonos de huskies después de la serie?

Los datos recogidos por Univisión muestran el cambio registrado en los refugios de Dogs Trust, una organización británica dedicada al bienestar de los perros. En 2010, antes del estreno de la serie, sus centros recibieron 79 huskies. En 2018 fueron 411. La diferencia supone un incremento del 420% en estos años.

A este aumento se sumaron los datos sobre incautaciones en el condado de Riverside en California, que pasaron de 351 huskies en 2013 a 1.027 en 2018.

¿Qué ocurrió con los perros comprados por la moda de Juego de Tronos?

En 2017, el fenómeno llegó incluso a provocar un llamamiento público de Peter Dinklage, actor que interpretaba a Tyrion Lannister en la serie. Dinklage colaboró con PETA para pedir a los seguidores que no compraran huskies por impulso.

El actor advertía de que algunos refugios estaban recibiendo perros de esta raza que habían sido adquiridos sin conocer previamente sus necesidades. El mensaje también insistía en que incorporar un perro a la familia supone asumir su cuidado durante toda su vida.

Quince años después del estreno de Juego de Tronos, el caso muestra cómo una producción audiovisual puede influir en la popularidad de determinadas razas.

En el caso del husky, el parecido con los lobos huargos convirtió a estos perros en un referente para algunos seguidores, pero su aspecto no permite conocer por sí solo el nivel de ejercicio, estimulación y atención que requiere la raza.

Antes de incorporar un husky al hogar, también es necesario valorar otros aspectos relacionados con su convivencia diaria. Su tamaño, su energía y su tendencia a necesitar actividad hacen que el entorno y el tiempo disponible por parte de la familia sean factores importantes.

No se trata únicamente de salir a pasear, sino de proporcionar al animal una rutina adecuada y oportunidades para mantenerse activo.