Soy veterinario y éstas son las 5 razas de perros que jamás tendría como mascota

Determinar el número exacto de razas de perros es una tarea compleja, pero la Federación Cinológica Internacional (FCI) estima que existen 343 razas reconocidas mundialmente. Este número no es definitivo, ya que la FCI actualiza su lista cada año con nuevas razas que se presentan y se investigan para cumplir con sus estándares rigurosos. Las razas se dividen en 10 grupos principales: perros de pastor y boyeros, pinscher y schnauzer, terriers, teckels, spitz, sabuesos y rastreadores, perros de muestra, perros cobradores y de aguas, perros de compañía, y lebreles. Cada grupo refleja funciones históricas, como pastoreo, caza o compañía, y características específicas de cada raza.

Además, las razas de perros también se clasifican según su tamaño en cuatro categorías: pequeños, medianos, grandes y muy grandes. Los perros pequeños, como los Chihuahuas, son ideales para espacios reducidos, mientras que los grandes, como el Pastor Alemán, requieren más espacio. Los perros muy grandes, como el San Bernardo, necesitan amplias áreas para moverse cómodamente. Esta clasificación ayuda a los futuros dueños a elegir una raza que se ajuste a su entorno y estilo de vida, considerando tanto sus características físicas como sus necesidades de ejercicio y cuidado.

Las 5 razas de perro que no tendría un veterinario

Ls opiniones de los expertos son cruciales para el bienestar de nuestras mascotas, y Ben The Vet, un veterinario con una notable presencia en redes sociales, ha compartido sus perspectivas en un video viral de TikTok. Con más de 200.000 seguidores y 11 millones de reproducciones, Ben The Vet expone las cinco razas de perros que él evitaría tener en su hogar, basándose en problemas de salud y comportamiento que ha observado a lo largo de su carrera.

El veterinario destaca al Chow Chow, conocido por su temperamento distante y agresivo, y problemas oculares recurrentes. En segundo lugar, menciona al Cavalier King Charles Spaniel, a pesar de su apariencia adorable, esta raza es propensa a la enfermedad de la válvula mitral, que lleva a problemas respiratorios y eventualmente insuficiencia cardíaca. El Dachshund, o perro salchicha, es otro de los mencionados debido a su alta predisposición a problemas de espalda, con uno de cada cuatro sufriendo esta afección a lo largo de su vida, lo que puede resultar en costosas cirugías.

Los Shar Pei, famosos por sus arrugas, enfrentan numerosos problemas de salud relacionados con su piel y ojos, además de comportamientos defensivos durante las visitas al veterinario. Finalmente, las razas de cara plana, como el Bulldog Francés, el Bulldog Inglés y el Pug, presentan dificultades respiratorias significativas y complicaciones durante el parto, con más de la mitad necesitando cesáreas.

Ben The Vet subraya que, aunque su opinión es personal, se basa en experiencia clínica y resalta la importancia de elegir mascotas con un enfoque en la salud y el bienestar. Para quienes ya tienen estas razas, recomienda cuidados preventivos y visitas regulares al veterinario para asegurar una buena calidad de vida para sus animales.

Chow Chow

El Chow Chow es un perro de tamaño medio, con una altura de entre 40 y 50 centímetros y un peso que varía de 25 a 35 kilos en la edad adulta. Su apariencia distintiva incluye una estructura compacta y cuadrada, patas rectas y orejas arguidas.

El rasgo más característico del Chow Chow es su lengua de color azul, junto con su pelaje que puede ser áspero o liso, en colores como rojo, negro, crema, azul o canela. Esta raza destaca por su pelaje denso que requiere un aseo regular, especialmente en los ejemplares de pelo duro, a los que hay que cepillar a diario para evitar enredos.

El Chow Chow tiene una historia muy antigua, originaria de Mongolia y Manchuria, donde fue usado como perro de guardia, cazador, y hasta alimento. Su nombre podría derivar del término chino «chou», que significa «comestible», o de una palabra del argot que significa «curiosidad». La raza se introdujo en Occidente a finales del siglo XIX y se popularizó rápidamente, llegando a figurar en la lista de las 10 mejores razas del American Kennel Club. Sin embargo, su número en China disminuyó durante la revolución cultural.

En cuanto a su personalidad, el Chow Chow tiende a ser distante y algo terco. A pesar de su apariencia de oso de peluche, no es un perro naturalmente sociable. Son protectores y pueden ser agresivos con otros perros, por lo que es crucial una socialización temprana y un adiestramiento firme y paciete..

Pueden ladrar de forma excesiva si no se les controla adecuadamente. Aunque requieren menos ejercicio que otras razas, prefieren estar al aire libre y necesitan una zona fresca para protegerse de las altas temperaturas durante el verano. La raza no es hipoalergénica y su cuidado incluye mantener limpios los ojos y los pliegues faciales debido a su pelaje copioso.