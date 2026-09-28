Los veterinarios expertos coinciden: éstas son las 5 razas de perro más codiciadas por los ladrones y tiene una explicación

No existe una estadística oficial única y centralizada que permita conocer con exactitud cuántos perros se roban cada año en España. Sin embargo, los datos disponibles de diferentes cuerpos policiales permiten hacerse una idea de la dimensión del problema. En Cataluña, por ejemplo, los Mossos d’Esquadra contabilizaron 144 robos de perros durante 2025. En el caso de los perros de caza, organismos como el SEPRONA de la Guardia Civil han señalado históricamente la existencia de cientos de sustracciones cada año.

Entre las razas de perros más codiciadas por los ladrones, se encuentran tanto perros utilizados para la caza, especialmente galgos y podencos, como ejemplares de razas pequeñas o con una gran demanda en el mercado. Asociaciones de protección animal critican la ausencia de un registro nacional público y unificado que permita reunir todos los casos denunciados en España, y señalan diferencias en la forma en que los tribunales abordan jurídicamente estos hechos.

Las razas de perro más codiciadas por los ladrones

El funcionamiento de este negocio resulta tan sencillo como lucrativo para los delincuentes: cuanto más popular y elevado sea el precio de una raza, mayores serán los beneficios que pueden obtener mediante su venta en el mercado negro.

Entre las razas que despiertan mayor interés destaca el Bulldog Francés, cuya popularidad ha aumentado exponencialmente en los últimos años y cuyo precio de adquisición puede superar fácilmente los 2.000 euros. En segundo lugar aparece el Chihuahua, especialmente valorado por sus reducidas dimensiones, que permiten transportarlo discretamente en un bolso y facilitan su ocultación.

El Pomerania, conocido por su apariencia adorable y su abundante pelaje, completa este grupo de perros especialmente buscados. Su popularidad y elevada demanda comercial lo convierten en otro objetivo atractivo para quienes participan en este mercado ilegal. Las tres razas comparten características que explican su vulnerabilidad: un elevado valor económico, un tamaño manejable que facilita su sustracción y una demanda suficiente para favorecer su rápida reventa.

El Staffordshire Bull Terrier y el Yorkshire Terrier también figuran entre las cinco razas que requieren especial atención. El primero puede despertar interés en redes de cría ilegal por sus características físicas y su valor comercial, lo que lo expone a situaciones de riesgo pese a su apariencia robusta. El Yorkshire Terrier, por su parte, combina un tamaño reducido con un aspecto fácilmente reconocible y una notable popularidad entre quienes buscan perros de compañía.

Ley de Bienestar Animal

Dejar al perro atado a una farola, a la entrada de un comercio o junto a la puerta del supermercado mientras se entra a comprar el pan o realizar una gestión rápida ha sido durante años una escena habitual en las calles de nuestros barrios. Sin embargo, esta costumbre tan extendida ha dejado de ser una práctica permitida y puede acarrear sanciones.

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España ha modificado las obligaciones de los propietarios de mascotas, reforzando la protección, la seguridad y el bienestar de los animales en los espacios públicos. El artículo 27.d prohíbe explícitamente «mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento».

Microchip obligatorio

Alrededor del 44 % de los ciudadanos de la Unión Europea convive con algún animal de compañía. En el conjunto de la UE se contabilizan más de 72 millones de perros y unos 83 millones de gatos, mientras que el 74 % de la población considera que su bienestar debería contar con una protección mayor. Paralelamente, el comercio de animales de compañía ha experimentado un crecimiento durante los últimos años y mueve alrededor de 1.300 millones de euros anuales.

El microchip es obligatorio para todos los perros en España. La Ley de Bienestar Animal establece la identificación electrónica como una de las responsabilidades fundamentales de sus propietarios, una obligación que está vigente desde el 29 de septiembre de 2023. Asimismo, contar con esta identificación resulta imprescindible antes de realizar una cesión, venta o adopción del animal, así como para proceder a su inscripción en el registro correspondiente.

El artículo 26.1 establece la obligatoriedad de «identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de Animales de Compañía».

El veterinario Tanguy Cullet de la clínica AniCura Tilleuls, Francia, recuerda que «realizar este trámite con un profesional autorizado, garantiza no solo su conformidad y la de su animal con la ley, sino también su propia tranquilidad. La implantación del microchip, en particular, es una intervención benigna que a menudo no requiere sedación y es casi indolora. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente realizar este simple gesto desde la adopción para prevenir todos los riesgos potenciales asociados con la falta de identificación en el futuro».