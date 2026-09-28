Los agentes forestales advierten a la población: recoger setas sin licencia en la Sierra de Guadarrama puede costarte una multa de hasta 1.000€

Si no revisas bien la normativa, te puedes llevar una buena multa por recoger setas en el campo. La Sierra de Guadarrama no es la excepción y debes tener el permiso correspondiente si no quieres llevarte un susto.

Por ejemplo, en Miraflores de la Sierra, la ordenanza municipal incluye expresamente la recogida para autoconsumo sin autorización entre las infracciones graves. Su régimen sancionador establece multas de 101 a 1.000 euros para estas conductas, además del decomiso de las setas.

Ten en cuenta que la obligación depende del terreno en el que se entra y de las normas aplicables al aprovechamiento. Por eso, antes de preparar tu cesta, conviene que repases la normativa del monte y qué autorización necesitas.

Multa de hasta 1.000 euros si coges setas en la Sierra de Guadarrama sin permiso

Si recoges setas sin permiso en la Sierra de Guadarrama te pueden imponer una multa de 1.000 euros, y hasta de más en determinadas circunstancias. La ordenanza de Miraflores es un ejemplo de ello.

En este caso, la recogida de setas para autoconsumo sin autorización está considerada por el artículo 11 como grave. Además, no puedes llevarte más de la cantidad permitida, incumplir con los tamaños o utilizar rastrillos.

En el artículo 12 especifican que la multa será de 100 euros para las infracciones leves, entre 101 y 1.000 para las graves (como es el caso) y de 1.001 a 3.000 euros para las muy graves. Recoger en las zonas de reserva figura entre estas últimas.

La cuantía concreta se gradúa conforme al artículo 13, atendiendo al daño ambiental, el beneficio obtenido, la intencionalidad o la reincidencia. Las infracciones graves y muy graves también conllevan el decomiso del producto micológico.

Recoger setas sin permiso en la Sierra de Guadarrama está totalmente prohibido

Según los artículos 1 y 2 de la ordenanza de Miraflores de la Sierra, delimitan su aplicación a los terrenos municipales y montes de utilidad pública incluidos en el aprovechamiento regulado. Por tanto, las condiciones deben comprobarse sobre la zona concreta donde se pretende recoger.

La razón para solicitar autorización y abonar la tasa correspondiente es que dicha cantidad se usa para realizar el aprovechamiento en los montes afectados. No obstante, la norma no aplica igual en todos los casos.

De hecho, las condiciones para obtener permiso varían entre población local, vinculada y foránea. Además, debes llevar el documento que lo acredita en todo momento: tramitar la autorización no es suficiente.

Obviamente, tampoco basta con que otra persona del grupo tenga permiso. Las autorizaciones personales e intransferibles amparan a su titular, de modo que cada participante debe comprobar qué requisitos le corresponden antes de empezar a recolectar.

¿Tener licencia me da permiso para salir a por setas como quiera?

Hay que reseñar que tener autorización para recolectar setas en la Sierra de Guadarrama no es sinónimo de poder hacerlo de cualquier manera y con las herramientas que te apetezca.

Por ejemplo, está prohibido remover el suelo dañando la capa vegetal, utilizar herramientas que levanten indiscriminadamente el mantillo o recolectar durante la noche.

Siempre que salgas a por setas debes transportarlas en recipientes rígidos o semirrígidos que permitan su aireación. Es decir, no puedes llevártelas en una bolsa de plástico.

Por supuesto, tampoco puedes recolectar donde se estén realizando cortas de arbolado ni organizar grupos de personas para barrer el monte. Estas condiciones se consideran parte del aprovechamiento autorizado.