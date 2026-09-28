Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 28 de septiembre: Andrés se rompe ante Begoña
Capítulo 656 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 25 de septiembre: Marta intenta reconciliarse con Fina
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 25 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 656 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de poder ver cómo Gabriel tiene entre manos una propuesta de modernización para la fábrica. Todo ello mientras la familia De la Reina se queda profundamente sin palabras al recibir una noticia de lo más demoledora. Algo que va a marcar un antes y un después en sus vidas.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Dorotea no tiene reparos a la hora de despedirse de Valentina, mientras que Miguel se arma de valor para lanzarse con Claudia. Y lo hace a pesar de las posibles consecuencias de sus actos. Por si fuera poco, Tasio ha pedido un gran favor a Salva, mientras que Marta hace todo lo que está en su mano para tratar de reconciliarse, en la medida de lo posible, con Fina. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.
¿Qué sucede en el capítulo 657 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 28 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de poder ver cómo Digna ha recibido un detalle de lo más inesperado por parte de Luis. Todo ello mientras Gabriel aprovecha cada ocasión que se le presenta para continuar azuzando a Beatriz, y todo para que se vaya a Madrid cuanto antes.
Por si fuera poco, Tasio no ha tenido reparos a la hora de dejar completamente sin palabras a Paula con una sorprendente propuesta. Todo ello mientras Fina se siente profundamente preocupada por el despido de Marta. Es algo que le ha dejado verdaderamente descolocada, como no podía ser de otra forma.
Andrés, mientras tanto, ha dado el importantísimo paso de pedir a Valentina que no dimita, bajo ningún concepto. Todo ello mientras termina rompiéndose ante Begoña. Es más que evidente que, después de todo lo que ha vivido recientemente, Andrés comienza a estar al límite. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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