Quién es Susana Abaitua: su edad, su pareja actual, de dónde es y todo sobre la actriz

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos que han supuesto un antes y un después. En esta ocasión, realizamos un breve repaso por el lado más personal y por el más profesional de Susana Abaitua. La actriz española, nacida el 5 de octubre de 1990 en Vitoria, se ha convertido en una de las artistas más habituales y consagradas de la actuación nacional. Y es que, poco a poco, la hemos podido ver en proyectos televisivos, cinematográficos y destinados al teatro. Pero, ¿qué es lo que se sabe de ella? ¡Te lo contamos!

Susana Abaitua siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación. Por ello, con tan solo 18 años, debutó como actriz en La buena nueva. Con raíces francesas, por parte de su padre, habla español y francés. Dos idiomas que le han ayudado a hacerse un hueco importante en la industria interpretativa. Así pues, poco a poco, el talento de la artista ha sido percibido por grandes directores. Por ello, su nombre no deja indiferente.

El lado más profesional de Susana Abaitua

Si hablamos de cine, el público ha tenido la oportunidad de ver a la actriz en películas como La llamada, Viaje al cuarto de una madre, Loco por ella, El comensal, Fuimos canciones, No mires a los ojos, El bus de la vida, Todo lo que no sé, La deuda y, más recientemente, Un fantasma en la batalla. Por otro lado, en televisión, ha formado parte del elenco de series como La pecera de Eva, Sé quién eres, Patria, El grito de las mariposas, Los Farad, Vestidas de azul y muchas otras más.

Cabe señalar que su interpretación en Sé quién eres le valió una nominación a los Premios Feroz. Además, su papel en Un fantasma en la batalla le valió su primera nominación a los Premios Goya en la categoría de Mejor Interpretación Femenina Protagonista. Y es que no han sido pocos los premios a los que ha estado nominada. Pues el talento de la actriz es evidente.

El lado más personal de Susana Abaitua

Susana Abaitua se muestra como una persona muy activa en redes sociales. En plataformas como Instagram acumula más de 139.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y momentos que marcan sus días. De hecho, aquí se puede comprobar lo mucho que le gusta viajar y practicar surf, siendo esta última afición heredada de su padre.

Por otro lado, a nivel sentimental, la artista siempre se ha mostrado como una mujer muy reservada con su vida privada. Se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no. Pero cabe señalar que hubo rumores de un supuesto romance con Maxi Iglesias. Sin embargo, nunca se confirmó nada.