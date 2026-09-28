Le revientan por segunda vez los cristales de su coche en Palma y no se llevan nada: «Como los pille les voy a arrancar la cabeza»

Un joven de 22 años, vecino de Palma, denuncia la impotencia de sufrir por segunda vez en menos de tres meses un ataque contra su vehículo: le rompen una ventanilla, registran el coche y se marchan con las manos vacías. «Han tenido mucha suerte», asegura.

Otra vez el mismo coche, otra vez los cristales rotos y, de nuevo, ningún botín. La indignación y la impotencia se han apoderado de un joven de 22 años, vecino de Palma, que en menos de tres meses ha sufrido dos ataques contra su vehículo. El último ocurrió cuando tenía el coche estacionado en el puente de Es Rafal, en las inmediaciones de Son Gotleu.

Los autores rompieron una de las ventanillas y accedieron al interior del vehículo. Registraron el coche de arriba abajo, pero esta vez no encontraron nada que llevarse. El resultado fue un nuevo destrozo que el propietario tendrá que reparar y varios días de preocupación por tener el vehículo expuesto.

La primera vez que le ocurrió, los responsables sí consiguieron llevarse algo: la baliza del vehículo. En esta ocasión, sin embargo, el balance resulta todavía más frustrante para el afectado: una ventanilla completamente destrozada y cero euros de botín. «Me rompieron la ventanilla y registraron el coche», relata el joven, que reconoce que la rabia por lo sucedido le ha llevado a reaccionar con enorme dureza al imaginar qué habría ocurrido si hubiera sorprendido a los autores en pleno ataque.

«Lo tengo muy claro, han tenido mucha suerte, porque si los llego a pillar con la cabeza les hubiera reventado el resto de ventanillas y les hubiera arrancado la cabeza y luego tirado a un contenedor. Son basura», afirma.

Son palabras que reflejan la frustración acumulada después de dos episodios en apenas unos meses. Para el propietario, el problema no se limita al cristal que tendrá que sustituir. También están las molestias, el tiempo perdido y la incertidumbre de tener que dejar el vehículo varios días sin una solución inmediata. «El seguro me dice que puedo llevarlo al taller en cinco o seis días. ¿Y qué hago yo con el coche abierto en la calle este tiempo?», protesta.

La pregunta resume buena parte de su enfado. Los autores no se han llevado prácticamente nada, pero el perjuicio para la víctima sí es real: una ventanilla rota, un coche que necesita pasar por el taller y varios días de espera para poder recuperar la normalidad.

El joven también cuestiona la respuesta que reciben quienes, según su percepción, protagonizan este tipo de hechos. «El problema no es policial, los pillan una y otra vez y quedan en libertad», sostiene. Asegura que existen «detenciones prácticamente a diario» y lamenta que haya personas con numerosos antecedentes que vuelvan a quedar en libertad.

En este punto, el afectado también apunta a la presencia de ex menas entre quienes, según su percepción, estarían relacionados con este tipo de delitos. Se trata de una valoración personal del joven y no de una identificación de los responsables de este caso concreto.

La frustración llega hasta el punto de que el propietario asegura que no tiene previsto denunciar los daños. «Me han destrozado el cristal y no se han llevado nada. No pienso denunciar, no sirve de nada», afirma.

Una decisión que, paradójicamente, puede contribuir a que parte de este tipo de incidentes quede fuera de las estadísticas policiales. Aunque una víctima pueda sentir que presentar una denuncia no va a devolverle el dinero ni reparar inmediatamente el cristal, comunicar los hechos permite a las fuerzas de seguridad conocer qué zonas están acumulando incidentes y orientar sus esfuerzos de vigilancia e investigación.

En el caso de este joven, sin embargo, pesa más la sensación de hartazgo. Dos veces en menos de tres meses, el mismo problema y una pregunta difícil de responder: cómo evitar que vuelva a ocurrir. Esta vez, además, los autores se fueron prácticamente con las manos vacías.

No hubo un gran botín. No hubo objetos de valor sustraídos. Pero sí hubo una ventanilla rota, un coche registrado y un vecino de Palma que tendrá que esperar varios días para poder reparar los daños. Y mientras tanto, la indignación permanece. «Han tenido mucha suerte», insiste el joven.