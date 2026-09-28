Dos hermanos armados con cuchillos citan a varios jóvenes en un parque de Palma para acabar con ellos por un lío de faldas

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hermanos por amenazar de muerte con cuchillos de cocina a un grupo de jóvenes en un céntrico parque de la capital balear. La violenta disputa se desencadenó tras una cita concertada entre ambas partes para saldar un conflicto de parejas.

Todo comenzó este pasado domingo sobre las 19:00 horas, cuando la sala del 091 recibió varias llamadas de alerta avisando de una multitudinaria pelea con armas blancas en marcha. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente varias dotaciones de los indicativos Rayos, adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

Al llegar, los agentes se encontraron con una escena de gran tensión. Una multitud de jóvenes arremolinados en mitad del parque, enzarzados en una acalorada y fuerte discusión.

Al percatarse de la presencia policial, dos de los implicados intentaron abandonar el lugar a toda prisa de forma disimulada. Sin embargo, los uniformados actuaron con rapidez, lograron separar a los dos bandos e iniciaron entrevistas paralelas con los involucrados para esclarecer los hechos.

El grupo más numeroso, integrado por jóvenes de entre 18 y 20 años, relató a los policías que los dos sospechosos que pretendían huir los habían citado allí para arreglar unos problemas de pareja ocurridos días atrás. Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo pacífico, la conversación subió de tono drásticamente hasta que los dos hermanos sacaron a relucir sendas armas blancas, exhibiéndolas ante los presentes mientras les proferían directas amenazas de muerte.

Por su parte, al ser interrogados por los agentes, los dos hermanos señalados confirmaron que efectivamente se habían citado con varios varones de la otra parte para hablar sobre un asunto de pareja y que la cita había derivado en una bronca acalorada.

Durante la inspección de la zona, la Policía Nacional realizó una batida por los alrededores y localizó entre unos arbustos dos cuchillos de cocina de 21 y 18 centímetros de hoja. Según confirmaron las víctimas, eran las mismas armas con las que los agresores los habían encañonado y amenazado, de las cuales se habían deshecho presurosamente justo antes de la llegada de las patrullas.

Tras verificar lo sucedido y recuperar los cuchillos, los agentes arrestaron a ambos hermanos como presuntos autores de un delito de amenazas graves y los trasladaron a dependencias policiales.