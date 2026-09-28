Detenido en Benidorm un brasileño de 40 años por matar a su pareja de la misma nacionalidad

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Benidorm (Alicante) a un varón de origen brasileño y 40 años como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 33 años y de la misma nacionalidad. Además, han sido detenidos también otros dos hombres, igualmente brasileños, por su presunta participación en un delito de encubrimiento.

Fueron estos dos últimos quienes, según el relato policial, acudieron a la Comisaría para manifestar que un conocido suyo les había dicho que había acabado con la vida de su pareja durante una discusión, utilizando un arma blanca.

Según también el relato policial, estos dos hombres contaron a los agentes que, tras tener conocimiento de los hechos, acudieron hasta el domicilio del presunto autor del crimen, donde comprobaron los hechos. Luego, colaboraron a trasladar el cadáver hasta una zona de campo situada entre Benidorm y la vecina localidad de Finestrat ante las amenazas recibidas por el supuesto autor del crimen.

Una vez en el lugar indicado por los dos hombres, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de 33 años, como habían denunciado los dos supuestos cómplices. Según las primeras pesquisas policiales, el detenido supuestamente acabó con la vida de la víctima en su domicilio. Luego, trató de deshacerse del cadáver de la víctima, trasladando el cuerpo sin vida de la mujer a un lugar entre Benidorm y Finestrat.

La Policía Nacional ha detenido por estos hechos al supuesto autor material, el citado varón brasileño de 40 años y pareja de la víctima, así como a los otros dos hombres que presuntamente también le ayudaron a trasladar y esconder el cadáver de la mujer asesinada. Los tres hombres que han sido detenidos por este caso de supuesta violencia de género en Benidorm serán puestos a disposición de la autoridad judicial en el transcurso de las próximas horas.