Detenidos 3 españoles y un colombiano por agresión sexual grupal a la ex novia de uno de ellos en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la comarca de la Horta Sud, en Valencia, a cuatro varones, tres de nacionalidad española y un colombiano, de edades comprendidas entre los 44 y los 53 años, por la agresión sexual en grupo a una mujer, ex novia de uno de ellos. A este último, un español de 51 años, se le imputa, además, un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género. La víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales con su ex novio, el hermano y otros dos amigos bajo la amenaza de ser golpeada.

La investigación policial arrancó el pasado 11 de agosto, después de que la víctima se personase en las dependencias de la Policía Nacional. Buscaba asesoramiento sobre conductas de acoso, amenaza y agresiones sexuales por parte de su ex pareja mientras mantenían una relación sentimental, según la Policía Nacional. Finalmente, precisamente tras el asesoramiento de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), la mujer accedió a interponer la correspondiente denuncia.

Los agentes averiguaron que la mujer fue obligada a mantener relaciones con su ex pareja y los otros tres detenidos, porque si se oponía, llegaban a agredirla físicamente y la amenazaban con difundir imágenes sexuales grabadas sin su consentimiento.

A lo largo del primer trimestre de este año 2026, se han producido un total de 572 delitos contra la libertad sexual en la Comunidad Valenciana, un 4,8% más que en el mismo periodo del pasado año, 2025.

De ellos, un total de 124 corresponden a agresiones sexuales con penetración, lo que supone, en este apartado, un incremento del 22,8% respecto al primer trimestre de 2025. Todo ello, según los datos ofrecidos por el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, correspondiente al periodo de enero a marzo del ejercicio actual, el último publicado hasta la fecha.