Audiencias ayer, 28 de septiembre: ‘La isla de las tentaciones’ sigue imparable y ya lidera

Semanas después de su estreno, La isla de las tentaciones 11 ha conseguido algo que no había logrado ningún lunes anterior: ganar la noche entera. El reality de Telecinco firmó un 14,1% de cuota y 879.000 espectadores, su mejor dato desde que empezó la edición, y dejó atrás a En tierra lejana, su rival habitual en el tramo de coincidencia, que se quedó en un 12,7% y 859.000 espectadores. Antes, El Hormiguero lideró sobre el resto de rivales en la franja del access, aunque lo hizo con menos distancia de lo habitual sobre La Revuelta, First Dates y Horizonte, que mantienen las distancias en la lucha por la segunda posición en audiencias.

‘El Hormiguero’ gana el access y ‘First Dates’ aprovecha el tirón de ‘La isla’

La entrevista a los actores Susana Abaitua y Maxi Iglesias en El Hormiguero volvió a ganar con un 12,8% y 1.523.000 espectadores, en una franja mucho más repartida de lo habitual por culpa del fútbol, debido a que Francia e Italia jugaron ayer sus encuentros en la Nations League, emitiéndose en DAZN. La Revuelta firmó su mejor dato de las últimas nueve entregas, con un 11,1% y 1.295.000 espectadores, logrando subir tras días en los que había sido adelantado por Horizonte. First Dates se benefició de la expectación por el estreno de un nuevo episodio de La isla y marcó un 10,4% y 1.238.000 espectadores, su mejor cifra del año en Telecinco. Horizonte cerró esta pelea con un 9,1% y 1.085.000, dando un gran resultado a Cuatro.

Audiencias de ayer del ‘access prime time’:

El Hormiguero: Maxi Iglesias y Susana Abaitua: 12,8% y 1.523.000

La Revuelta: Francisco Hernández-Oliveros y Antonio Pérez Martínez: 11,1% y 1.295.000

First dates (récord de temporada): 10.4% y 1.238.000

Horizonte: 9,1% y 1.085.000

El Intermedio: 7,1% y 855.000

Cifras y letras: 5,2% y 629.000

El sorpaso a ‘En tierra lejana’ y el empujón a ‘MasterChef’

Después de semanas en las que la serie turca ha conseguido vencer al programa de parejas, ayer se produjo el sorpasso que Telecinco esperaba. Como ya hemos contado en Happy FM en muchas ocasiones, La isla de las tentaciones (14,1%) crece con el paso de las semanas y el avance de las tramas, como ocurre con Supervivientes All Stars. El drama de Nacho de Borbón está siendo el gran imán para la audiencia, que ya supera a En tierra lejana (12,7%) en términos totales.

Aunque eso no significa que la serie turca haya perdido audiencia, lo cierto es que MasterChef Celebrity Legends también aprieta. Con un 12,6% y 604.000 espectadores en La 1, sube un punto y medio más que la semana pasada y su techo de cuota en lo que va de edición. El programa, además, se despidió ayer de una concursante que se negó a jugar al strip poker en una de las pruebas.

Muy por detrás, el programa de Cuatro En el punto de mira se queda con un 6,5% de cuota, adelantando en siete décimas al cine clásico de La 2, que marca un dato espectacular —para la audiencia de la segunda cadena— con la película El fuera de la ley al reunir al 5,7% de los espectadores. Con ese registro pudo vencer al cine de laSexta, que emitió la película El contratista.

La isla de las tentaciones 11 (récord de temporada): 14,1% y 879.000

En tierra lejana: 12,7% y 859.000

MasterChef Celebrity Legends (récord de cuota): 12,6% y 604.000

En el punto de mira: La conquista de los humanoides: 6,5% y 465.000

Cine clásico: El fuera de la ley: 5,7% y 461.000

El Taqutaquillazo:contratista: 4,4% y 309.000

Con estos resultados, Antena 3 lideró el día con un 13,5% de cuota, seguida muy de cerca por La 1 (13,3%). En la sobremesa, Pasapalabra se mantuvo firme con un 16,9% y 1.548.000 espectadores, y La ruleta de la suerte volvió a llevarse el minuto de oro, con 2.445.910 espectadores a las 14:56 horas. También hay que destacar el buen dato de ¡Allá tú!, que se sigue beneficiando de la llegada de Rueda la letra. Pese a que el concurso que recupera el espíritu de Pasapalabra no está destacando en sus datos, sí que está siendo un gran telonero del programa de las cajas, que ayer logró un 11% de cuota de pantalla, su mejor dato desde marzo de 2026 y que le sirve para empatar con La 1 en esa franja.